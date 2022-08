Śnięte ryby w kolejnej polskiej rzece. Władze apelują do mieszkańców

Data: 16-08-2022, 15:28

Starosta Obornicki wydał we wtorek komunikat dla mieszkańców, w związku ze znalezieniem śniętych ryb w rzece Wełna. Starosta zwrócił się do mieszkańców, by do czasu wyjaśnienia przyczyny, w rzece nie poić zwierząt, nie wędkować oraz unikać kontaktu ze śniętymi rybami.

Wielkopolskie: Śnięte ryby w rzece Wełna; starosta obornicki wydał komunikat dla mieszkańców. fot. PAP

Śnięte ryby w rzece Wełna

Komunikat starosty obornickiego dotyczący śniętych ryb w rzece Wełna został opublikowany we wtorek na stronie internetowej powiatu.

Jak podano, "w związku z wystąpieniem przypadków śniętych ryb w rzece Wełnie prosimy mieszkańców, by do czasu wyjaśnienia przyczyny (około 1 tygodnia) w w/w rzece nie poić zwierząt, nie wędkować oraz unikać kontaktu ze śniętymi rybami" - napisano.