Spada poziom dioksyn w rybach z Bałtyku

Najnowsze wyniki badań ekspertów z Morskiego Instytutu Rybackiego wskazują na spadek poziomu dioksyn w rybach bałtyckich. Ten trend widoczny jest od kilku lat.

Autor: Portalspozywczy.pl

Data: 10-11-2021, 15:37

Spada poziom dioksyn w rybach z Bałtyku. fot. shutterstock

Zanieczyszczenie środowiska to powszechnie znany problem. Nikt jednak nie wie do końca, z jakim poziomem tego zanieczyszczenia mamy styczność na co dzień. Dotyczy to zarówno powietrza, gleby, jak i wody. Toksyczne substancje i metale ciężkie są wszędzie, ale o negatywnym wpływie żywności na zdrowie człowieka możemy mówić dopiero wówczas, kiedy obecne w niej substancje niepożądane przekraczają dozwolone normy, wyznaczone w oparciu o badania naukowe. Sprawa jest tak samo istotna w przypadku hodowli mięsa czy uprawy warzyw, jak i połowów ryb.

- Zamiast straszyć konsumentów i zniechęcać do jedzenia ryb z Bałtyku, należy ich rzetelnie informować. Jeśli podajemy do informacji opinii publicznej, że ryby zawierają szkodliwe substancje, należy podać ich stężenie oraz odnieść je do obowiązujących norm, bo dopiero taka informacja pozwoli ocenić czy dana substancja ma szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka - mówi dr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert prof. nadzw. z Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego.