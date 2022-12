Biznes i technologie

Szokujące ceny karpia. Ile zapłacimy za kilogram tej ryby?

Autor: Magdalena Brzózka

Data: 02-12-2022, 08:56

Boże Narodzenie w tym roku będzie bardzo drogie. Statystyczny Polak wyda w tym roku na święta ok. 1295 zł - czyli aż o 307 zł więcej niż w ubiegłym roku. Co podrożało najbardziej - informuje Katarzyna Bosacka, dziennikarka i edukatorka.

Święta za pasem. Drożyzna przed Bożym Narodzeniem/fot. shutterstock

To nie będą tanie święta - nie ma się co łudzić. Co podrożało najbardziej?

Katarzyna Bosacka w rozmowie w Dzień Dobry TVN przyznała, że ceny karpia są szokujące. - Karp kosztuje około 38 zł /kg, podczas gdy w ubiegłym roku płaciliśmy za tę rybę 25 zł/kg. Jeszcze więcej kosztuje karp filetowany - dodała.