Wiceminister rolnictwa: waży się kwestia przyszłorocznych uprawnień do połowów na Bałtyku

Realizacja propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przyszłorocznych połowów na Morzu Bałtyckim, czyli całkowity zakaz połowów śledzia i szprota, oznaczałaby katastrofę dla polskich rybaków - mówił w poniedziałek w Luksemburgu po zakończeniu pierwszego dnia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Krzysztof Ciecióra, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czy w 2024 r. zostanie wprowadzony całkowity połów śledzia i szprot?; fot. shutterstock/Aleksander Krsmanovic

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Krzysztof Ciecióra dodał, że Komisja przedstawiła niekorzystną propozycję związaną z połowami w Morzu Bałtyckim, a jej realizacja oznacza katastrofę dla polskich rybaków, czyli całkowity zakaz połowów na śledzia, a także w konsekwencji na szprota.

"To są obecnie w zasadzie jedyne ryby, które w dość znaczącym stopniu są łowione przez polskich rybaków" - przypomniał Ciecióra. Od 2019 roku Komisja zakazała połowów dorsza, co już było dużym problemem. Jest dużym problemem - uszczupleniem dochodów polskich rybaków. My oczywiście jako Polska nie zgadzamy się z tą propozycją. Jest ona niezgodna nawet z doradztwem naukowym, ponieważ nie ma dzisiaj naukowych opracowań mówiących o tym, że należy natychmiast zakazać połowów tych ryb, że grozi tutaj natychmiastowe wyginięcie. My też nie zgadzamy się na sposób myślenia Komisji, czyli karania tylko i wyłącznie rybaków za to, w jakim stanie jest Morze Bałtyckie. Na to składa się znacznie więcej czynników niż tylko działalność rybacka polskich, czy pozostałych rybaków z basenu Morza Bałtyckiego" - wyjaśniał wiceminister.