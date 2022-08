Zatrucie Odry: Żołnierze i strażacy wyciągnęli z rzeki 4,5 tony śniętych ryb

Autor: PAP (op. AT)

Data: 13-08-2022, 09:22

W związku z zatruciem Odry od piątku w oczyszczanie lubuskiego odcinka Odry z martwych ryb zostali włączeni żołnierze i strażacy. Przez kilka godzin z wody zostało wybranych około 4,5 tony śniętych ryb.

Zatrucie Odry: Żołnierze i strażacy wyciągnęli z rzeki 4,5 tony śniętych ryb. fot. PAP

Zatrucie Odry. Trwa oczyszczanie rzeki ze śniętych ryb

"Najważniejsza informacja i to jest ważne, to potwierdzam jeszcze raz i z dużą mocą podkreślam, że tak jak dzisiaj powiedział główny inspektor ochrony środowiska w województwie lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim aktualne badanie, dzisiejsze badanie z godz. 11 nie potwierdziło większego stężenia rtęci. To jest bardzo ważna informacja, bo ciągle słyszymy podawane te zupełnie niepotrzebne, nie wiadomo, w jakim celu informacje, niestety przekazywane przez urząd marszałkowski naszego województwa, o wzmożonym i intensywnym jakby wzroście wskaźnika rtęci. Jest to nieprawda" - powiedział Dajczak.

Dodał, że informacje płynące z Niemiec są "niedookreślone, nieścisłe" i dobrze by było, gdyby wszyscy działali wspólnie.