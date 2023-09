Mięso

Zmiana w prawie UE zagrozi łososiowi z Polski? Branża protestuje

Polska jest dziś krajem, w którym przetwarza się największe ilości hodowlanego łososia na świecie. To wkrótce może się zmienić - wszystko przez zmianę przepisów, która jest procedowana na poziomie grup eksperckich przy Komisji Europejskiej. O co chodzi w projekcie zmian, komu może on sprzyjać i jakie może mieć konsekwencje dla sektora?

fot. shutterstock

