Agus sięga po więcej

Autor: Artykuł promocyjny Agus

Data: 29-08-2022, 14:21

Rynek spożywczy jest jednym z największych i najdynamiczniej rozwijających się na świecie. Przychody w tym sektorze wyniosą w roku 2022 aż 8,66 bilionów dolarów, a prognozy mówią, że jego wzrost w najbliższych latach wyniesie 6.72% rocznie (CAGR 2022-2027)[1]. Mimo ogromnych możliwości biznesowych ostatnie lata to dla firm spożywczych pasmo ciągłych wyzwań. Szybko zmieniająca się sytuacja gospodarczo-polityczna i idąca za nią ewolucja potrzeb konsumentów dla niektórych firm stanowi problem, ale dla wielu jest szansą na dynamiczny rozwój. Agus, globalna firma spożywcza, która od lat tworzy, projektuje i komercjalizuje produkty w wielu kategoriach, dzięki unikalnemu podejściu z powodzeniem podbija dziś światowe rynki. Zapowiada również pięciokrotny wzrost do 2025 r.

fot. Agus

Kluczem do osiągnięcia sukcesu na niestabilnym i wymagającym dziś rynku spożywczym jest przede wszystkim znajomość lokalnych realiów, elastyczne podejście do biznesu i umiejętność dostosowywania się do potrzeb klientów. – Nasz unikalny model działania, polegający na szybkim i elastycznym reagowaniu na bieżące wyzwania, umożliwia nam dynamiczny rozwój. Bacznie obserwujemy międzynarodowe trendy i potrzeby konsumentów. Z powodzeniem działamy w krajach globalnego południa, gdzie jesteśmy jednym z liderów sprzedaży stosowanego tam powszechnie mleka w proszku. W Europie natomiast dostarczamy wysokiej jakości napoje, przekąski i produkty śniadaniowe – tłumaczy Andrzej Mirowski, Dyrektor Komunikacji Agus. Obecnie obszarem działania firmy są głównie Afryka, Ameryka Środkowa, Bliski Wschód i Europa. – Naszą misją jest dostarczanie ludziom żywności i napojów, które spełniają ich potrzeby i oczekiwania. Uznane międzynarodowe i regionalne marki Agus to Royal Milk, Olimp Milk, Diamond Milk, Imperial, Pride, Majestic, Milmo, Milky oraz Hello Day!. – dodaje Mirowski.

Agus to firma przyszłości. Uczciwość, odpowiedzialność, przedsiębiorczość, praca zespołowa i profesjonalizm to fundamenty wartości dla klientów, dostawców i talentów. Siła biznesowa organizacji jest zbudowana na 3 filarach, 3T: Time, Talent, Technology.

W ramach Agus Vision 2025 firma planuje przyspieszenie procesu rozwoju i dywersyfikacji biznesu, w tym poprzez akwizycje i rozszerzenie portfolio o nowe kategorie produktów food i non-food oraz o nowe rynki sprzedaży. Realizując ambitną strategię organizacja aktywnie poszukuje najlepszych talentów zarówno wśród doświadczonych menadżerów jak i osób wchodzących na rynek pracy poprzez programy stażowe oraz praktyki. Praca dla Agus otwiera szanse rozwoju na całym świecie i daje możliwość realnego wpływu na tworzenie i komercjalizację nowych produktów. – W ramach Agus Vision 2025 będziemy inwestować w ludzi z doświadczeniem w sprzedaży międzynarodowej, a także profesjonalistów z obszaru marketingu i rozwoju produktu. Kandydatom oferujemy m.in. nowoczesny system motywacyjny, realny udział w sukcesie finansowym i pracę w firmie o wyjątkowej kulturze organizacyjnej – tłumaczy Mirowski.

Agus stawia sobie ambitne cele. Do 2025 r. firma chce wzrosnąć pięciokrotnie. Buduje strategiczne alianse oparte na długotrwałych relacjach biznesowych. Stale rozwija także sieć swoich klientów oferując im wysokiej jakości brandowe produkty spożywcze i dogodne warunki współpracy.

[1] https://www.statista.com/outlook/cmo/food/worldwide

***

Agus jest firmą spożywczą, wiodącą w mleczarstwie, napojach, przekąskach, produktach śniadaniowych i wielu innych kategoriach na radarze. Misją firmy jest dostarczanie ludziom żywności i napojów. DNA Agus opiera się na zdobywaniu serc klientów na całym świecie poprzez innowacje i tworzenie jedzenia oraz napojów spełniających ich codzienne potrzeby i pragnienia. Uznane międzynarodowe i regionalne marki Agus to Royal Milk, Olimp Milk, Diamond Milk, Imperial, Pride, Majestic, Milmo, Milky i Hello Day! Obszarem działania firmy są głównie Afryka, Ameryka Środkowa, Bliski Wschód i Europa. Więcej na AgusGlobal.com.