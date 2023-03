Brandowe produkty podbijające serca milionów klientów na 4 kontynentach, dbałość o najwyższą jakość i elastyczność działania Agus zostały wyróżnione podczas tegorocznego Poland & CEE Retail Summit. Z okazji Srebrnego Jubileuszu Agus firma otrzymała od organizatora tej konferencji, European Conferences United, nagrodę specjalną za zaangażowanie w rozwój branży spożywczej. Podczas rozpoczynającego się dziś wydarzenia, zaprezentowana zostanie również jej innowacyjna propozycja – marka Hello Day!, czyli smoothie, będące rzeczywistą płynną przekąską i batony miodowo-orzechowe.

- Jesteśmy niezwykle dumni, że nasze starania i wkład w tworzenie jakościowych produktów są dostrzegane przez branże i nagradzane. Od 25 lat intensywnie pracujemy nad portfolio produkowanej przez nas żywności i napojów. W centrum wszystkich naszych działań od samego początku stoi konsument i jego potrzeby. Cieszymy się, że w obliczu niezwykle dynamicznych zmian, jakich doświadczamy w ostatnim czasie, Agus może poszczycić się ugruntowaną pozycją na rynku – komentuje Jarosław Bańda, Dyrektor Komunikacji Agus.

Agus jest firmą spożywczą wiodącą w mleczarstwie, napojach, przekąskach, produktach śniadaniowych i wielu innych kategoriach na radarze. Stale śledzi międzynarodowe trendy i potrzeby klientów. Firma odnosi sukcesy w krajach globalnego południa, gdzie jest jednym z liderów mleka w proszku, które jest tam niezwykle popularne. Z kolei w Europie dostarcza wysokiej jakości napoje, przekąski i produkty śniadaniowe. Za swoją misję firma przyjęła tworzenie produktów spożywczych i napojów spełniających potrzeby i oczekiwania klientów. Do najbardziej znanych międzynarodowych i regionalnych marek Agus należą Royal Milk, Olimp Milk, Diamond Milk, Imperial, Pride, Majestic, Milmo, Milky i Hello Day!

Z okazji Srebrnego Jubileuszu Agus firma zapowiada intensywną ekspansję. Poszukuje nowych partnerów i strategicznych aliansów biznesowych oferując brandowe produkty i atrakcyjne warunki współpracy.

– W dzisiejszych czasach kluczem do osiągnięcia sukcesu jest przede wszystkim zrozumienie lokalnych realiów, elastyczne podejście w biznesie i umiejętność dostosowania się do potrzeb klientów. Jesteśmy w stanie rozwijać się dynamicznie dzięki zastosowaniu wyjątkowego modelu operacyjnego zakładającego szybkie i elastyczne reagowanie na aktualne wyzwania. Wszystkich zainteresowanych poznaniem naszej oferty zapraszamy do kontaktu, a także bezpośrednich spotkań podczas Poland & CEE Retail Summit, stoisko 4 – dodaje Bańda.

Odpowiedzią na potrzeby współczesnych konsumentów jest brand Hello Day!, który podbija serca europejskich klientów. Podczas tegorocznej konferencji Poland & CEE Retail Summit Agus zaprezentuje detalistom m.in. Hello Day! Smoothie oraz Hello Day! batoniki miodowo-orzechowe.

Pierwsza to płynna, gęsta przekąska składa się wyłącznie z naturalnych, niezagęszczonych przecierów i soków owocowych, a także, co jest wyjątkiem na rynku, śmietanki kokosowej. Produkowany jest w warunkach aseptycznych, dzięki czemu posiada długi, 12‑miesięczny termin przydatności do spożycia. Jego transport nie wymaga temperatury kontrolowanej, optymalizując tym samym koszty w łańcuchu dostaw. W sklepie smoothie może być eksponowane zarówno w lodówkach jak i na półkach. Już dziś napój świetnie sprzedaje się w hiper- i supermarketach, sklepach typu convenience, drogeriach, aptekach i stacjach paliw, a nawet w internetowych supermarketach oraz kanałach q-commerce.

Drugie z nich, Hello Day! batoniki miodowo-orzechowe, składają się w 20% z naturalnego miodu oraz prażonych, jakościowych orzechów. Dzięki naturalnej chrupkości stanowią idealną, szybką przekąskę w ciągu dnia.

