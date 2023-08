Kampania „OdkryJESZ" potrwa od 7 sierpnia do 24 września 2023 r. Jej głównym celem jest odmłodzenie marki i promocja batonów Bakalland w nowych opakowaniach wśród przedstawicieli pokolenia Z – osób w przedziale wiekowym od 16 do 24 lat.

Bakalland rusza z promocją batonów zbożowych BA! w kampanii „OdkryJESZ".

Zaplanowane działania zapowiadają jesienny sezon Back to School i kierowane są do uczniów, studentów i aktywnych kobiet.

Zdrowe produkty Bakalland mają towarzyszyć im w nowym roku szkolnym i powrocie do regularnej aktywności po wakacjach.

Kampania stanowi element rozpoczętej w marcu wielokanałowej komunikacji pod hasłem „JESZ, co dobre", prezentującej markę w nowej identyfikacji po rebrandingu.

„OdkryJESZ" to kolejny etap platformy komunikacyjnej „JESZ, co dobre", którą od I kw. 2023 r. zawłaszczamy słowo „JESZ" i promujemy odświeżony wizerunek naszej marki. Przypomnę, że Bakalland jest świeżo po pierwszym od dekady rebrandingu. Zależy nam przede wszystkim na odmłodzeniu brandu i zwiększeniu świadomości batonów BA! wśród młodszych konsumentów. Przełom wakacji i roku szkolnego to idealny moment, żeby o to powalczyć. W tym okresie rośnie popyt na kategorię batonów zbożowych. Kampanią przypominamy, że zdrowe przekąski mogą pełnić ważną rolę w wymagającym skupienia i pełnym nowych doświadczeń czasie nauki. To poza tym okres, w którym aktywni dorośli rozpoczynają nowe wyzwania zawodowe i powakacyjnie wracają do aktywności – mówi Artur Gajewski, CMO FoodWell.

Z tego powodu marka chce w kampanii docierać także do kobiet w wieku 25-34 lata – dynamicznych, zainteresowanych zdrową dietą i aktywnością fizyczną. Dla nich batony BA! stanowią propozycję zdrowej i szybkiej przekąski w ciągu intensywnego dnia.

Bakalland w digitalu i przestrzeni miejskiej

Zaplanowane na potrzeby kampanii „OdkryJESZ" działania obejmują przede wszystkim kanały digital, w tym social media, YouTube oraz influencer marketing. Uzupełnieniem są aktywności PR oraz akcje in-store.

Wybór tych narzędzi nie jest przypadkowy, bo to główne „miejsca" obecności i komunikacji młodych konsumentów, do których chcemy dotrzeć. Statystyki pokazują, że już 96% Polaków w wieku 18-24 lata korzysta z mediów społecznościowych. Najpopularniejszymi platformami, na których obecna jest grupa w wieku 16-24 lat, są Snapchat i Tik Tok. Ze względu na to, promocję batonów Bakalland BA! umiejscawiamy właśnie na tych platformach. I celujemy w kilkumilionowe zasięgi – dodaje Justyna Osińska, Brand Manager FoodWell.

Oprócz tego, Bakalland chce być widoczny w przestrzeni dużych miast. W ramach akcji OOH marka pojawi się na przystankach w największych aglomeracjach w Polsce: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu.

Opakowania po rebrandingu. Co się zmieniło?

Odświeżona w marcu br. tożsamość marki ma wizualnie przyciągać młodą grupę konsumentów. Świeży i wyrazisty projekt opakowań całego asortymentu marki stawia na atrakcyjną prezentację produktów w celu podkreślenia ich apetyczności. Design batonów został zunifikowany, dzięki czemu opakowania są spójne. Zamierzone skojarzenia to zdrowy, pełen optymizmu i aktywny styl życia. Redesign ma oddawać wartości i filozofię firmy, której przekąski są zdrowe i jednocześnie smaczne. Unowocześniony logotyp Bakalland występuje w nowej wersji bez ostrych kątów i białego outline'u, a zachowuje charakterystyczną kolorystykę i większe litery B i D.