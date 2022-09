Kampania wystartowała 19 września i potrwa do 16 października. W jej ramach marka BeRAW pokazuje, że dostarcza zdrową i pyszną przyjemność bez wyrzutów sumienia.

Kampania „PYSZNE A ZDROWE” buduje świadomość marki BeRAW, która oferuje zdrowe i 100% naturalne produkty. Działania opierają się o promocję batonów energetycznych, które są najważniejszą linią produktową w portfolio marki, a sama kampania podkreśla, że ze zdrowego składu płynie również prawdziwa przyjemność smakowania bez wyrzutów sumienia.

- To pierwsza tak szeroka kampania ogólnopolska dla marki BeRAW, która ma na celu budowanie wizerunku batonów jako zdrowych, z czystym składem i pysznych zarazem. Wsparcie marketingowe najważniejszej kategorii produktowej marki, w okresie wrzesień/październik nie jest przypadkowe. To właśnie w tych miesiącach kategoria batonów notuje wzrosty sprzedaży, które są wynikiem powrotu konsumentów do obowiązków zawodowych po wakacjach. Tak zwany okres Back to school i Back to Office przywraca dynamikę kategorii impulsowej sprzed czasu letniego – mówi Justyna Osińska, Brand Manager marki BeRAW.

BeRAW oferuje batony w trzech kategoriach: energetyczne, proteinowe oraz orzechowe oblane naturalnym miodem. Wszystkie warianty batonów BeRAW mają prosty i czysty skład. Są w 100% naturalne, bez syropu glukozowego, bez sztucznych dodatków oraz barwników. Dostępne są warianty oblane czekoladą z 86% zawartością kakao bez dodatku cukru oraz batony RAW bez czekolady, które są produkowane w specjalnej technologii, pozwalającej zachować wartości odżywcze płynące ze składników.

Przekąski BeRAW odpowiadają nie tylko na trend czystej etykiety, ale także na trend multisensoryczności polegający na wielości tekstur i nieoczywistym połączeniu smaków, np. słony ze słodkim, co przekłada się na wyjątkowe doznania smakowe.

Działania będą prowadzone głównie na platformie YouTube oraz za pośrednictwem płatnej kampanii w mediach społecznościowych. Akcję wspierać będzie ambasadorka marki - Ewa Chodakowska. Zadbano także o widoczność akcji w sklepach: standy z batonami BeRAW zyskały dedykowane toppery z komunikacją „PYSZNE A ZDROWE”.

Ponadto, w e-sklepie Purella.pl, można już teraz zaopatrzyć się w dedykowany zestaw, składający się ze wszystkich batonów BeRAW: energetycznych, proteinowych i orzechowych.

Marka BeRAW zadebiutowała na rynku spożywczym w 2017 roku. To marka zdrowych przekąsek: batonów, ciasteczek probiotycznych, smoothie oraz kremów orzechowych. Wyróżnikiem BeRAW jest naturalność i smakowitość. Prosty i czysty skład, w 100% naturalne składniki oraz pyszny smak dostarczają przyjemność bez wyrzutów sumienia. Ambasadorką marki jest Ewa Chodakowska.