Sposób, w jaki rozpoczynamy dzień, nie tylko determinuje nasze nastawienie, ale przede również wpływa na to, w jaki sposób funkcjonuje nasz organizm. Nie bez powodu mówi się, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem – dzięki wartościowemu i urozmaiconemu pierwszemu daniu spożywanemu z samego rana możesz dać sobie czas na coś nie tylko smacznego, ale i przyjemnego – do czego zachęca marka Dan Cake w najnowszej kampanii „Schlebianie na śniadanie”.

Na dzień dobry

Wraz z powrotem do powakacyjnej codzienności oraz do działania według rutyny narzuconej przez pracę, szkołę i inne regularne aktywności, skraca się czas, który przeznaczamy na to, co sprawia nam przyjemność i dostarcza pozytywnych odczuć. Według wyników badania dotyczącego nawyków żywieniowych, prawie 50% pracujących Polaków zaczyna dzień albo od całkowitego pominięcia śniadania, albo od zbyt późnego spożycia go, a to z kolei prowadzi do złego wydatkowania energii przez kolejne godziny. Mając to na uwadze, marka Dan Cake w swojej idei „Daj sobie czas” zachęca konsumentów, aby pomimo codziennego pośpiechu, zwolnili tempo i dzięki wygodnym, gotowym produktom piekarniczym ze swojego portfolio, zaoszczędzony czas przeznaczyli na to, co sprawia im przyjemność.

Czas na codzienną przyjemność

– Z dużą uwagą przyglądamy się zwyczajom i zmieniającym nawykom żywieniowym konsumentów, ponieważ zależy nam na tym, aby nasze produkty były jak najbardziej dopasowane do ich potrzeb i stylu życia. To właśnie codzienność, prawdziwe życiowe sytuacje oraz relacje międzyludzkie są dla nas źródłem inspiracji i dzięki nim nieustannie możemy rozszerzać ofertę marki o gotowe i wygodne produkty, których benefity nie wynikają jedynie ze spożycia ich w różnych sytuacjach. Chcemy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, dla których czas jest niezwykle istotny i dlatego też naszą komunikację oparliśmy nie tylko na atrybutach produktów związanych z wygodą i poręcznością przygotowania, ale przede wszystkim na idei „Daj sobie czas”. Czas, który można przeznaczyć, na to, co jest dla każdego z nas najważniejsze i co sprawia nam przyjemność – wyjaśnia Wiktor Kowalski, Brand Manager Dan Cake.

Odpowiedź na śniadanie

Spośród licznych produktów Dan Cake, które są doskonałym rozwiązaniem przy rozmaitych okazjach, tymi, dzięki którym możemy dobrze rozpocząć dzień, z pewnością są Chleby Tostowe – dostępne w sprzedaży m.in. w wariantach pszennym oraz z mąką pełnoziarnistą, stanowiącą wartościowe źródło błonnika. Są one świetną bazą do kanapek, które możemy w prosty sposób przygotować, dodając ulubione składniki sprawiające, że śniadanie jest pożywne i wartościowe. Co ważne, zarówno Chleb Tostowy Pszenny, Chleb Tostowy Pełnoziarnisty, jak i Chleb Tostowy Maślany są produkowane na naturalnym zakwasie. Dzięki temu przygotowane na ich bazie kanapki są puszyste i miękkie, a po podgrzaniu w tosterze lub opiekaczu zyskują wyjątkową chrupkość.

Przyjemność, która nie powszednieje

Choć pierwsze skojarzenie z kanapką wiąże się ze z tym, że to najszybsza z opcji do przygotowania, na przykład jako śniadanie do szkoły lub studencka przekąska w trakcie intensywnej nauki, to nie są to jedyne okoliczności, w których posiłek przygotowany na bazie chleba będzie się dobrze sprawdzać. Oprócz codziennych sytuacji, dania z Chleba Tostowego mogą doskonale uzupełniać menu podczas przyjęć czy imprez w gronie przyjaciół. Z wykorzystaniem pieczywa można przygotować zarówno wyrafinowane sandwiche na ciepło, jak i dekoracyjne tosty z rozmaitymi dodatkami. Możliwości wykorzystywania artykułów piekarniczych jest tyle, ile jesteśmy w stanie sami wymyślić, a przygotowując posiłek z Chleba Tostowego Dan Cake nie tylko serwujemy sobie i najbliższym smaczne i pożywne posiłki, ale także dajemy sobie dodatkowy czas na to, co jest dla nas ważne.

Dan Cake schlebia na co dzień

Celebrowanie śniadań wśród najbliższych i cieszenie się wzajemną obecnością podczas najważniejszego posiłku, mogą być nieco utrudnione w ciągu tygodnia, gdy każdy z nas spieszy się do pracy lub szkoły. Dlatego Dan Cake wychodzi naprzeciw tej gonitwie i daje zarówno czas, jak i sposób na to, aby każdy z nas mógł sprezentować sobie i najbliższym coś przyjemnego z samego rana.

Marka przygotowała kolejną już tej jesieni aktywację konsumencką, w ramach której „Schlebia na śniadanie” i zachęca zarówno do wzięcia udziału w konkursie, jaki i zaczerpnięcia inspiracji z wyjątkowych przepisów na przyrządzenie śniadań i przekąsek z Chlebów Tostowych Dan Cake. Aby wygrać atrakcyjne nagrody należy w ramach zadania konkursowego stworzyć wyjątkowe pochlebstwo dla kogoś bliskiego. Konkurs na najbardziej kreatywny komplement odbywa się na stronie www.SchlebianieNaSniadanie.pl i potrwa od 7 października do 6 listopada br.

Zobacz spot kampanii:

Daj sobie czas na delektowanie się chwilą

Spośród wielu okazji do spożycia różnych rodzajów pieczywa, impreza rodzinna lub w gronie przyjaciół jest tą, podczas której serwujemy rozmaite przekąski i przystawki. Pełnią one nie tylko rolę uzupełnienia menu pomiędzy głównymi daniami, ale także efektownie dekorują stół. Doskonałą propozycją takiego posiłku jest:

Kanapka z jajkami po benedyktyńsku i boczkiem oraz sosem holenderskim [PRZEPIS]

Fot. Materiały prasowe Dan Cake

Składniki na dwie porcje:

4 jajka

4 kromki Chleba Tostowego Dan Cake

50 g rukoli

4 plastry boczku

100 ml sosu holenderskiego

łyżka octu zwykłego lub jabłkowego

sól i pieprz

Przygotowanie:

Krok 1.

Tosty tostujemy wedle uznania – na patelni lub w tosterze. Na patelni smażymy boczek.

Krok 2.

W małym garnku zagotujmy wodę z łyżką octu. Zakręcamy gotującą się wodę w garnku tak, aby powstał wir. Do środka tego wiru wbijamy jajko i czekamy 3-4 minuty, aż białko się zetnie. Wyciągamy jajka łyżką z dziurkami bądź cedzakiem. Powtarzamy tę czynność z każdym jajkiem.

Krok 3.

Kanapki przygotowujemy w następującej kolejności: chleb tostowy, boczek, chleb tostowy, rukola, a następnie układamy jajka. Całość polewamy sosem holenderskim i posypujemy solą oraz pieprzem.

Smacznego!