W listopadzie wystartowała pełna autentycznych emocji kampania reklamowa marki Delecta „Powiedz to prosto z serca”.

Delecta to marka z wieloletnią tradycją , ciesząca się zaufaniem konsumentów, ceniona za szczerość, autentyczność oraz wysoką jakość produktów. Po kilku latach przerwy wraca z nową komunikacją, wzmacniając wizerunek marki, buduje silny „emotional bound” z aktualnymi i nowymi użytkownikami.

Marka Delecta od wielu lat jest wierna swojemu unikalnemu językowi komunikacyjnemu, pokazuje świat takim, jakim jest, niedoskonały, ale przez to naturalnie piękny, bo … prawdziwy.

Nowa historia o marce to pełna wzruszeń opowieść syna o swojej matce, który widzi ją w świetle codziennych zmagań. Podziwia ją za to, jaka jest, pomimo tego, że sama nie do końca jest z siebie zadowolona. Matka w komunikacji Delecty jest przedstawicielką wielu polskich kobiet, które starają się połączyć tak różne i wymagające funkcje życiowe.

Kampanię kierujemy do wszystkich kobiet, w wieku 25-54 lat, posiadających dzieci, mieszkanek dużych i małych miast.

‘Marka Delecta zaprasza nas do swojego świata pysznych wypieków i deserów. Dzięki niej możesz czuć się naturalna i nieskrępowana w codziennym życiu, bo potrafi odszukać dla Ciebie małe, codzienne przyjemności, abyś mogła obdarować nimi tych, których kochasz’– mówi Monika Rożnowska, Senior Brand Manager marki Delecta.

Magdalena Mioduszewska – Dyrektor Marketingu w grupie Foodwell dodaje: ‘naszą komunikacją budujemy w głowach konsumentów wyrazisty spójny i emocjonalnie angażujący obraz, realizujący tym samym marketingowy cel pobudzenia penetracji marki Delecta.’

Wsparcie marki gwarantuje intensywna kampania 360 ̊, która w ciągu 6 tygodni gwarantuje szerokie dotarcie do milionów konsumentów dzięki optymalnie dobranemu mixowi aktywności. Naszą reklamę będziemy emitować w wysokozasięgowych stacjach TV – estymowane dotarcie to blisko 24 mln widzów, działania w kanale You tube oraz VOD – gdzie łącznie planujemy ponad 8 mln emisji. Dodatkowo w ostatnich 3 tygodniach przedświątecznych włączamy komunikację w kanale digital OOH, w tym ekrany big led w największych polskich miastach oraz kampanię wizerunkową w sieci Media Markt. Dodatkowo aktywni będziemy w SoMe, delektujemy.pl oraz poprzez szeroko zakrojone działania influenserskie.

Oczywiście nie zapominamy o wsparciu w sklepie – gdzie czekają atrakcyjne wyspy, standy świąteczne oraz ekspozycje półkowe, wzmocnione dedykowanymi materiałami POS, jak również dedykowana oferta świątecznych wypieków i dekoracji.

Jesteśmy przekonani, że marka Delecta zagości w polskich domach w świąteczny czas w postaci pysznych wypieków i deserów.

DELECTA. #POWIEDZ TO PROSTO Z SERCA

Za kreację i produkcję nowej komunikacji marki odpowiedzialna była Agencja GPD.

Nad efektywnością kampanii komunikacji czuwa nasz wieloletni partner – Dom mediowy Starcom.