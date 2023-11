Pfeifer & Langen Polska, producent marki Diamant, konsekwentnie prowadzi działania, które mają pozytywny wpływ na środowisko. Firma kontynuuje swoją kampanię edukacyjną pod hasłem "Z Natury Dla Dobrej Przyszłości". Głównymi bohaterami akcji jest rodzina Słodkich, która prezentuje konsumentom, jak wygląda praktyczna strona uprawy buraka cukrowego oraz jak firma redukuje emisję CO2 w transporcie i podczas wytwarzania cukru. Ponadto Pfeifer & Langen Polska od 2021 cyklicznie nagradza wartościowe, lokalne inicjatywy.

Diamant inspiruje do troski o środowisko i wspiera lokalne społeczności

Na kanałach społecznościowych marki Diamant można znaleźć serię edukacyjnych filmów, które przybliżają działania podejmowane przez Pfeifer & Langen Polska w dziedzinie zrównoważonego rozwoju - zarówno w procesie produkcji cukru, jak i uprawy buraków cukrowych. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że te warzywa wytwarzają aż 26 ton tlenu rocznie.

To tyle, ile potrzebne jest do oddychania, a więc do życia, aż 100 osobom. Dzięki kampanii konsumenci mogą dowiedzieć się także, że cukrownia Pfeifer & Langen w Środzie Wielkopolskiej pełni funkcję elektrociepłowni, co przekłada się na niższe koszty ogrzewania dla mieszkańców. Wszystkie te informacje są przekazywane przez bohaterów kampanii - rodzinę Słodkich, którzy zapraszają do świata marki Diamant, w którym ekspercka wiedza łączy się z praktycznymi wskazówkami, które pomagają wyrobić codzienne, ekologiczne nawyki pomagające żyć w bardziej zrównoważony sposób.

– Troska o zrównoważony rozwój i dobre relacje z lokalnymi społecznościami to nasza misja w Pfeifer & Langen Polska. Staramy się, aby nasze buraki cukrowe były transportowane najkrótszymi dostępnymi trasami, dzięki czemu od 2003 roku zmniejszyliśmy emisję CO2 związaną z transportem surowca o ponad 25%. Nasze plantacje buraków cukrowych rocznie wytwarzają miliony ton tlenu, co zdecydowanie poprawia jakość powietrza w ich otoczeniu. Ponadto, w ciągu ostatniej dekady istotnie zredukowaliśmy zużycie papieru i kartonu używanych do produkcji opakowań. Wiemy, że klienci cenią sobie te działania, ponieważ ochrona środowiska jest dla nich równie ważna jak dla nas. Dlatego w najnowszej kampanii marki Diamant staramy się inspirować ich do podejmowania odpowiedzialnych praktyk – podkreśla Paweł Maciejewski, Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Pfeifer & Langen Polska.

Diamant, we współpracy z rodziną Słodkich, promuje świadome zachowania, takie jak: segregacja odpadów, unikanie plastikowych opakowań podczas zakupów, robienie przetworów z bardzo dojrzałych owoców, czy zakręcanie kranu podczas mycia naczyń. Na stronie internetowej www.diamant.pl dostępne są również wskazówki dotyczące gotowania w duchu #zerowaste. Można stworzyć np. domowy ocet z resztek jabłek czy bananowy chlebek z przejrzałych bananów.

Ponadto, od 2021 roku firma Pfeifer& Langen Polska prowadzi program Dobre Działania Diamant. To cykliczny konkurs grantowy, w którym co kwartał można zdobyć nagrodę w formie vouchera o wartości 3000 zł. Każdy pomysł może okazać się zwycięski, ważne, aby aktywizował mieszkańców danej miejscowości, dbał o tradycję czy historię regionu, a także wspierał jego rozwój. W ostatniej 8. edycji programu nagrodzono Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeźnie, Gminną Akademię Sportu w Krobi czy UKS „As” w Glinojecku.

– Dotychczas nagrodziliśmy 29 organizacji, kół zainteresowań, stowarzyszeń, ośrodków lub osób prywatnych, które od 2021 roku działają w myśl integracji wspólnot. Wiedząc, że żyjemy razem jednak często obok siebie wdrożyliśmy program, który ma na celu rozwój lokalnych inicjatyw i wspieraniu tradycji regionu, zwłaszcza tych realizowanych wokół cukrowni Diamant – podsumowuje Paweł Maciejewski.