Docenieni ci, którzy nie lubią nudy - podsumowanie akcji „Aktywne wakacje z Amki Snacks”

Wsparcie rodzinnych spotkań sportowych, biegów, a nawet mistrzostw budowania konstrukcji

z piasku, a do tego konkursy w social mediach i spójna komunikacja – tak w największym skrócie można podsumować akcję „Aktywne wakacje z Amki Snacks” prowadzoną przez Unitop – czołowego producenta sezamków i chałwy w Polsce.

Amki Snacks – zdrowsza słodka przekąska na bazie sezamu towarzyszyła miłośnikom aktywnego wypoczynku w całej Polsce, ale najczęściej mogli raczyć się nią biegacze z Łodzi i okolic. To nie przypadek – właśnie w samym sercu centralnej Polski, w fabryce o ponad stuletniej historii powstają sezamki, batony sezamowe, chałwa i inne słodkości, produkowane przez Unitop sp. z o.o.

Biegiem po… Amki!

Amki Snacks wspierały biegaczy podczas kultowej łódzkiej imprezy – Rossmann Run. W maju zorganizowano minibieg ulicą Piotrkowską dla dzieci, a we wrześniu można było wziąć udział w kolejnej edycji Rossmann Run – Bieg Ulicą Piotrkowską dla dorosłych. W imprezie uczestniczyło 4000 biegaczy z całej Polski – każdy z nich w swoim pakiecie startowym znalazł batony sezamowe Amki Superfoods.

Sezamki Amki Snacks były jednym z partnerów licznych biegów organizowanych przez Dominika Stanka, lokalnego popularyzatora aktywnego trybu życia, działającego w social mediach jako Runoholic. To on organizował minionego lata tak oryginalne biegi jak Pączek Run, gdzie na biegaczy na mecie czekały – a jakże! – pączki, a także Ice Cream Run – z analogicznym upominkiem na finiszu w postaci porcji lodów. W obu tych biegach, w pakietach startowych zawodnicy znaleźli zdrowszą przekąskę – Amki Snacks, które dzięki zawartości sezamu i jego właściwości, pomagały szybciej się zregenerować i odzyskać siły po zawodach.

Wśród imprez biegowych wspieranych w wakacje przez markę Amki Snacks znalazły się jeszcze – III Bieg Wzniesień Łódzkich, a także Nocny Bieg Sztafetowy AWF im. J. Kusocińskiego organizowany w czerwcu w Warszawie.

Nie tylko dla biegaczy

Marka wspierała w dużej mierze biegi, ale nie tylko. Przez cały lipiec w 24 nadmorskich miejscowościach odbywały się Plażowe Mistrzostwa Budowniczych – i nie, nie chodziło o budowę apartamentowców czy biurowców, a o… zamki z piasku. Łącznie ponad 1000 osób aktywnie spędzało czas na plaży i to oczywiście w towarzystwie Amki Snacks.

W sierpniu pod patronatem m.in. marki Amki Snacks zorganizowano kolejną łódzką imprezę – Maraton Rolkowy, w którym wzięło udział ok. 500 osób w różnych kategoriach wiekowych.

- Propagowanie zdrowszych wyborów i aktywnego trybu życia jest w DNA naszej marki Amki. Cieszymy się, że co roku coraz więcej osób decyduje się na aktywny wypoczynek – podsumowuje Svetlana Vnučko, Marketing Director w firmie Unitop Sp. z o.o. - Oprócz wsparcia zawodników i uczestników imprez okołosportowych, mieliśmy zapewnioną promocję marki w mediach. Na wydarzeniach pojawiały się m.in. lokalne media – telewizja, radio i portale, a same imprezy były szeroko promowane w social mediach. Budowanie zasięgów i promocja w kanałach partnerów to dobry sposób na dotarcie do nowych grup konsumentów i wzmacnianie świadomości nt. marki – dodaje Svetlana Vnučko.