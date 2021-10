HELIO Ambasadorem Polskiej Gospodarki 2021

Firma HELIO po raz kolejny została wyróżniona w prestiżowym konkursie Business Centre Club, otrzymując zaszczytny tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki 2021 w kategorii: „EKSPORTER”.

Autor: Artykuł promocyjny Helio

Data: 28-10-2021

Celem konkursu organizowanego przez Business Centre Club, pod honorowym patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego w Brukseli, jest zwiększenie zaangażowania polskich przedsiębiorców w promocję Polski na arenie międzynarodowej jako wiarygodnego partnera gospodarczego. Polski potentat rynku bakalii i mas do ciast HELIO, który od lat znajduje się w gronie najlepszych, najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce, ponownie może się poszczycić tytułem Ambasadora Polskiej Gospodarki!

HELIO ma już na swoim koncie liczne medale europejskie potwierdzające wysoką jakość swoich produktów, spełniających najwyższe europejskie standardy, a imponujący rozwój infrastruktury (firma posiada nowoczesny, jeden z największych w Europie zakładów produkcyjnych w branży bakaliowej) dowodzi, iż polski producent HELIO jest godnym reprezentantem kraju na zagranicznych rynkach. Świadczy o tym m.in. przyznany w 2018 tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii „Partner firm zagranicznych”, a także nominacja do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu w 2020 r. W tym roku, polski potentat bakalii również został doceniony w prestiżowym konkursie Business Centre Club, otrzymując wyróżnienie w kategorii EKSPORTER – nagrodę dla wzorowego partnera w biznesie promującego Polskę na arenie międzynarodowej poprzez eksport najwyższej jakości bakalii, popcornów do mikrofalówki i mas do ciast.