Polacy coraz częściej zwracają uwagę na to, co jedzą. Dlatego poszukują produktów, które pomagają zachować zbilansowaną dietę i składają się z prostych, niskoprzetworzonych składników. Odpowiedzią na potrzeby współczesnych konsumentów jest Hello Day! – linia owocowych smoothie, przekąsek i artykułów śniadaniowych od Agus. O benefitach tych innowacyjnych produktów eksperci firmy opowiedzą podczas zbliżającego się Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Agus jest firmą spożywczą wiodącą w mleczarstwie, napojach, przekąskach i produktach śniadaniowych. W swoim portfolio posiada uznane międzynarodowe i regionalne marki tj. Royal Milk, Olimp Milk, Diamond Milk, Imperial, Pride, Majestic, Milmo, Milky, Hello Day! i Hello Day! ESSENTIALS. Obszary działania firmy to głównie Afryka, Ameryka Środkowa, Bliski Wschód i Europa.

- Agus intensywnie pracuje nad rozwojem sieci dystrybucyjnej w Polsce i zagranicą. Obecność na FRSiH to naturalna konsekwencja naszej strategii biznesowej. Zawsze jesteśmy tam, gdzie rozmawia się o trendach i potrzebach konsumentów, bo naszą misją jest tworzenie produktów, które na te potrzeby odpowiadają – komentuje Andrzej Mirowski, Dyrektor Komunikacji Agus.

Podczas FRSiH Agus zaprezentuje m.in. Hello Day! smoothie, które składa się z naturalnych przecierów, soków owocowych i mleka kokosowego, bez tanich wypełniaczy. Ta gęsta, sycąca, płynna przekąska nie zawiera dodatku cukrów, a jej smak i słodycz wynikają jedynie z naturalnej słodyczy owoców. Smoothie od Agus jest produkowane w technologii aseptycznej. Napój ma długi, 12-miesięczny termin przydatności do spożycia, a jego logistyka nie wymaga kontrolowanej temperatury, co ma istotny wpływ na optymalizację kosztów w łańcuchu dostaw. W sklepie Hello Day! smoothie może być eksponowane w dwóch obszarach: na półkach i w lodówkach, w pełni uzupełniając ofertę spożywczą i kategorię „to go”. Płynna przekąska oferowana jest w trzech pysznych smakach: passion fruit, ananas i mango.

Drugim z produktów, które Agus pokaże na Forum Rynku Spożywczego i Handlu są Hello Day! Honey Nut Bars. Batony składają się wyłącznie z naturalnych składników. Zawierają prażone, wysokiej jakości orzechy oraz 20% miodu kwiatowego. Są dostępne w trzech smakach: sól morska, żurawina i ciemna czekolada. Wszystkie batony mają przyjemną, chrupiącą teksturę, dzięki czemu idealnie nadają się na szybką przekąskę w ciągu dnia.

Produkty Hello Day! podbijają serca konsumentów w Europie. Nasza sieć sprzedaży stale się powiększa. Przekąska w butelce Hello Day! Smoothie jest już dostępna m.in. na Węgrzech (Rossmann, Spar, Muller), w Chorwacji (Konzum, Plodine, Tommy, Bipa), na Słowacji (Mercator) i w Polsce (Orlen, Circle K, Frisco, Żabka Jush, Delio, Auchan, Medicover).

Ostatnio Agus zaprezentował także przystępną cenowo, multi kategorialną, linię spożywczą Hello Day! ESSENTIALS, w skład której wchodzą m.in. makarony, produkty instant, sery i analogi serów, sosy, żywność w puszkach, woda, soki oraz inne napoje.

- Nasza nowa linia to odpowiedź na potrzeby konsumentów, którzy w związku z postępującą inflacją poszukują tańszych produktów - tłumaczy Mirowski. – O wszystkich produktach oferowanych przez Agus pod brandem Hello Day! będziemy opowiadać na naszym stoisku podczas FRSiH. Zapraszamy do spotkania i rozmowy o możliwościach współpracy – dodaje.

