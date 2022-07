Hello Day! Smoothie – to się opłaca!

Data: 28-07-2022

Kluczem do osiągnięcia sukcesu w branży spożywczej jest wyprzedzanie trendów konsumenckich, a nie tylko podążanie za nimi. Jedną z niezwykle obiecujących kategorii spożywczych, która osiągnie w najbliższych latach CAGR na poziomie 8,90 % jest smoothie. Statista Global Data prognozuje, że w Polsce obejmujący je segment, wraz z innymi napojami owocowymi, wzrośnie z 403,70 milionów euro w 2022 r. do 567,70 milionów euro w 2026 r. Agus wiąże ambitne plany z rozwojem tej kategorii i przedstawia innowacyjny produkt. Dlaczego warto postawić na Hello Day! Smoothie?

Gęsta, sycąca przekąska od Hello Day! wyróżnia się na tle konkurencji unikalnym smakiem i składem. Zawiera wyłącznie naturalne przeciery i soki owocowe, a także niespotykane wśród innych propozycji na rynku, mleczko kokosowe, które nadaje napojowi wyjątkowo aksamitną konsystencję. Produkt nie zawiera tanich wypełniaczy, aromatów, konserwantów ani kolorantów, a swój przepyszny smak zawdzięcza wyłącznie naturalnej słodyczy owoców. Hello Day! Smoothie jest dostępne w nowoczesnej, poręcznej butelce i świetnie sprawdzi się, jako sycąca przekąska w ciągu dnia. Dzięki produkcji w warunkach aseptycznych ma długi, 12-miesięczny termin przydatności do spożycia. Smoothie nie wymaga ciągu chłodniczego, co ma znaczenie z punktu widzenia optymalizacji kosztów w całym łańcuchu dostaw. W punkcie sprzedaży ta płynna przekąska może być eksponowana na półce ambient oraz w lodówkach. Hello Day! Smoothie smakuje równie dobrze zarówno w temperaturze pokojowej, jak i schłodzone, dlatego konsumenci chętnie sięgają po nie przez cały rok. Produkt doskonale uzupełnia także ofertę „to go”.

Jak powstaje Hello Day! Smoothie? Sprawdź:

Hello Day! Smoothie podbija serca konsumentów w Europie. – Nasza sieć sprzedaży stale się powiększa. Przekąska w butelce Hello Day! Smoothie jest już dostępna m.in na Węgrzech (Rossmann, Spar, Muller), w Chorwacji (Konzum, Plodine, Tommy, Bipa), na Słowacji (Mercator) oraz w Polsce (Orlen, Circle K, Frisco, Żabka Jush, Delio, Auchan, Medicover). W najbliższym czasie nasze smoothie pojawią się w dwóch kolejnych dużych sieciach handlowych na polskim rynku – mówi Andrzej Mirowski, Dyrektor Komunikacji Agus. – Stale poszukujemy partnerów do współpracy oferując im najwyższej jakości brandowe produkty i bardzo atrakcyjne warunki współpracy. Poza Smoothie, w ramach marki Hello Day! oferujemy także zdrowe przekąski (batony orzechowe) oraz produkty śniadaniowe. Obecnie pracujemy już nad poszerzeniem naszego portfolio napojów. Szczegóły wkrótce – dodaje.

Agus to firma spożywcza, która tworzy, projektuje i komercjalizuje produkty w wielu kategoriach, w tym mleczarskiej, napojów, przekąsek oraz produktów śniadaniowych. Firma jest obecna na 4 kontynentach, w ponad 50 krajach, a w ramach Agus Vision 2025 planuje rozwój i dywersyfikacje działalności, w tym poprzez akwizycje. Agus od lat udoskonala swoje produkty, aby sprostać oczekiwaniom rynku. W swoim portfolio firma posiada wiele rozpoznawalnych brandów: Royal Milk, Olimp Milk, Diamond Milk, Imperial, Pride, Majestic, Milmo, Hello Day!.

