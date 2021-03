Identyfikacja fałszowania frakcji tłuszczowej wybranych czekolad

W dokumentach wspólnotowych najczęściej powoływana jest definicja, której autorami są Spink i Moyer [21], określająca oszustwo w branży spożywczej jako: „termin złożony, który obejmuje zamierzone i umyślne zastąpienie, dodanie, manipulowanie lub wprowadzenie w błąd odnośnie do żywności, składników żywności lub opakowania żywności lub fałszywe, lub wprowadzające w błąd oświadczenia na temat produktu służące uzyskaniu korzyści gospodarczej”. Tym samym do najważniejszych elementów oszustwa w branży spożywczej należą: niezgodność z prawem żywnościowym lub wprowadzanie w błąd konsumenta, umyślność oraz chęć uzyskania korzyści finansowej [4]. Według danych z 2018 roku oszustwa na rynku żywności w skali świata szacuje się na ok. 30 mld euro (czyli ok. 129 mld złotych) [23].

Jednym z produktów, który może być fałszowany, jest czekolada. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2002 roku [19] w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych: „czekolada jest produktem otrzymanym z wyrobów kakaowych i cukrów, zawierają-cym nie mniej niż 35 % suchej masy kakaowej, w tym: nie mniej niż 18 % tłuszczu kakaowego oraz nie mniej niż 14 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej”. Prawo-dawca dopuścił również pod pewnymi warunkami dodawanie do omawianych produktów tłuszczu roślinnego innego niż kakaowy. Zabieg ten nie może jednak zmniejszyć minimalnej zawartości tłuszczu kakaowego i minimalnej zawartości suchej masy kakaowej w wyrobie, a także nie może wynosić więcej niż 5 % całkowitej masy produktu końcowego pomniejszonej o masę dodanych składników. Dodatek takiego tłuszczu skutkuje koniecznością rozszerzenia informacji przekazywanych konsumentom.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. [20] w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (§ 11 punkt 5) w oznakowaniu wyrobów czekoladowych, określonych w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych, w których został użyty jako składnik czekolady tłuszcz roślinny inny niż tłuszcz kakaowy podaje się dodatkowo informację o tym, że wyrób „oprócz tłuszczu kakaowego zawiera tłuszcze roślinne”. Jednocześnie zgodnie z punktem 6. tego paragrafu informację, o której mowa w ust. 5., umieszcza się w pobliżu nazwy wyrobu czekoladowego, w tym samym polu widzenia co wykaz składników, w sposób wyraź-nie oddzielony od wykazu składników i przy użyciu pogrubionej czcionki o przynajmniej takiej samej wielkości jak czcionka użyta w wykazie składników.