Kampania reklamowa marki BeRAW Kids „Aktywny Rodzic – Aktywne Dziecko” wystartowała!

Dzień Dziecka to wyjątkowy czas zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców. Z okazji zbliżającego się Święta Najmłodszych, marka zdrowych przekąsek dla dzieci BeRAW Kids podpowiada, jak ciekawie spędzić czas z dziećmi oraz zachęca rodziców do wspólnej aktywności fizycznej i kształtowania zdrowych nawyków u najmłodszych, zgodnie z ideą „Aktywny Rodzic – Aktywne Dziecko”.

Autor: Artykuł promocyjny BeRAW Kids

Data: 13-05-2022, 14:49

„Platforma komunikacji „Aktywny Rodzic - Aktywne Dziecko” została stworzona na prawdzie, która wskazuje, że dzieci naśladują i odwzorowują zachowania swoich rodziców.

Potwierdzają to także liczne badania przeprowadzone przez Instytut Matki i Dziecka. Nauka przez obserwację to znaczący element codziennego wychowywania. Wiedzę tę rodzice mogą wykorzystać zarówno w Dzień Dziecka, jak i na co dzień tak, aby wspólne aktywności nie tylko przynosiły radość ze spędzonego czasu razem, ale też procentowały przez długi czas. Marka BeRAW Kids w ramach kampanii „Aktywny Rodzic- Aktywne Dziecko” ma więc na celu zachęcić rodziców do wdrażania zdrowych nawyków u dzieci poprzez wspólną zabawę i aktywność fizyczną oraz rodzinne przygotowywanie posiłków.” – mówi Justyna Osińska, Brand Manager marek BeRAW i BeRAW Kids.

W wyborze aktywności i zainspirowaniu się pomoże rodzicom dedykowana strona kampanii aktywnedziecko.pl, na której umieszczone zostały:

- artykuły przedstawiające możliwe formy spędzania wspólnego czasu w aktywny sposób,

- dostęp do treningu dla dzieci z Ewą Chodakowską, ambasadorką marki BeRAW Kids

- autorska piosenka i teledysk Gangu Przekąsaków, brand heroes marki BeRAW Kids

- propozycje na zdrowe menu dla dzieci, w tym zdrowe przekąski idealne na wakacyjne Kids Party.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Kampania została podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich ma na celu budowanie wizerunku marki i wzrost jej świadomości wśród rodziców. W drugim etapie dodatkowo uruchomiony zostanie ogólnopolski konkurs, wspierający sprzedaż przekąsek BeRAW Kids, w którym do wygrania będą sprzęty sportowe dla rodzica i dziecka oraz karty podarunkowe o wartości 100 zł do sklepu Empik.

Działania kampanijne będą opierać się przede wszystkim na platformie YouTube, udziale reklam typu display oraz kampanii płatnej w mediach społecznościowych. Zaplanowana została kampania PR. Akcję wspierać będą również influencerzy parentingowi oraz ambasadorka marki - Ewa Chodakowska. Zadbano także o widoczność akcji w sklepach: standy z przekąskami BeRAW Kids zyskały dedykowane toppery z komunikacją konkursową, a asortyment w półce regularnej wobblery i shelflinery.

Ponadto, w e-sklepie Purella.pl, można już teraz zaopatrzyć się w dedykowany zestaw, składający się z naturalnych, owocowych batonów i żelek bez dodatku cukru BeRAW Kids oraz gry z piłką, która stanowi idealne urozmaicenie czasu spędzanego wspólnie z dzieckiem na dworze.

Marka BeRAW Kids zadebiutowała na rynku spożywczym w 2021 roku. Została stworzona z ogromnej troski o młode pokolenie oraz rodziców, którzy chcą dla swoich dzieci jak najlepiej. Wyróżnikiem BeRAW Kids jest prosty i czysty skład, brak dodatku cukru, brak oleju palmowego, sztucznych aromatów i barwników.

Linia powstała, by wesprzeć rodziców w budowaniu pozytywnych nawyków żywieniowych u dzieci i zapewnić zdrową alternatywę dla popularnych, dosładzanych przekąsek.