Kogo wstawić na przedświąteczny finał by najlepiej zarobić? Wykorzystaj media-eksplozję HELIO!

Przed nami czas wielkiego finału okresu wielkanocnego. Każdy z detalistów niczym wytrawny trener ustawia teraz swoją drużynę do kluczowej rozgrywki. Na kogo warto zatem postawić by najlepiej zarobić? Które marki w kluczowych kategoriach są teraz w szczytowej formie? Naszym czarnym koniem sezonu jest HELIO. Ponieważ czasu na lekturę jest mało, wybraliśmy tylko 5 kluczowych argumentów przemawiających za HELIO:

1. Kategoria bakalii i mas do ciast cieszy się szczególnym zainteresowaniem w okresie przedświątecznym, zaś HELIO od lat jest jedną z dwóch najsilniejszych na rynku marek. Jak wynika ponadto z ostatnich badań, wizerunek zdrowej marki HELIO ewidentnie dziś procentuje - HELIO zbiera najwięcej głosów konsumenckich pod kątem siły i zaufania do marki. Co więcej, konsumenci spontanicznie wskazują jej produkty jako ekologiczne i „nie zawierające składników, które ich zdaniem są niezdrowe”. Jeżeli dodamy do tego długi termin przydatności, polską markę i polskiego producenta to mamy komplet najważniejszych dla konsumenta cech w dobie pandemii.

2. Prawie 30 letnia obecność na rynku sprawia, że HELIO nie tylko dostarcza atrakcyjne i wysokojakościowe produkty, ale także efektywnie wspiera ich sprzedaż. Kondycja mediowa HELIO jest przy tym imponująca. Jak wiadomo HELIO od lat są „Media Mocni” i wydają astronomiczne jak na branżę budżety. Kampanie HELIO wyróżniają się zasięgami, kreatywnością, a przede wszystkim skutecznością. Tegoroczny marzec potwierdza zaś najwyższą formę bakaliowego potentata.

Tegoroczna wiosenna kampania HELIO to:

a. 3,5 tysiące emisji w czołowych ogólnopolskich stacjach TV i stacjach tematycznych,

b. kilkaset emisji w wiodących stacjach radiowych,

c. atrakcyjny content marketing, m.in. cykl wideo przepisów (pierwszy z nich w ciągu tygodnia odnotował ponad pół miliona (!) wyświetleń na kanale YouTube marki),

d. dziesiątki milionów kontaktów w kampanii internetowej, w tym na największych platformach, mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok) i popularnych serwisach VOD,

e. kilkudziesięciu influencerów zaangażowych w promocję marki HELIO i budujących zaufanie i lojalność do marki,

f. milionowe zasięgi kampanii w prasie,

g. shoppermarketing (POS, czołowe aplikacje do planowania zakupów).