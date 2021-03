Ksylitol – rola technologiczna i żywieniowa

Wykazano jednak, że ich spożycie przyczynia się do powstawania niekorzystnych zmian w metabolizmie lipidów oraz do rozwoju otyłości, cukrzycy typu 2, chorób układu sercowo-naczyniowego,nadciśnienia tętniczego, dny moczanowej czy kamicy nerkowej [2, 3, 36].

W ostatnich latach na rynku produktów żywnościowych coraz większą rolę odgrywają alkohole wielowodorotlenowe (cukrowe) zwane poliolami. Substancje słodzące stosowane są w celu nadania smaku słodkiego produktom, podczas gdy rola alkoholi wielowodorotlenowych w żywności jest znacznie większa. Związki te wykazują właściwości przeciwzbrylające, glazurujące, chłodzące, utrzymujące wilgoć, a także mogą pełnić funkcję substancji wypełniających [9].

W przeciwieństwie do polioli, niektóre substancje intensywnie słodzące stosowane samodzielnie lub w połączeniu z innymi środkami słodzącymi mogą powodować pojawienie się niekorzystnego posmaku [9]. Alkohole wielowodorotlenowe wykazują korzystne oddziaływanie na zdrowie, czego nie wykazano w przypadku syntetycznych substancji słodzących typu aspartam, acesulfam K, sukraloza czy cyklaminian sodu.

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych polioli obecnym na rynku od lat 60. XX wieku, jako dodatek do żywności i środek słodzący, jest ksylitol. Wśród wszystkich polioli ksylitol charakteryzuje najwyższa słodkość porównywalna z sacharozą [27,51], dlatego jego spożycie może się przyczyniać do ograniczenia stosowania w produktach cukrów prostych sprzyjających rozwojowi otyłości. Został odkryty w 1891 roku przez niemieckiego chemika Hermanna Emila Fischera. Początkowo ksylitol nie wzbudzał zainteresowania, jednak deficyt cukru podczas II Wojny Światowej skłonił naukowców do podjęcia badań nad jego właściwościami. Komercyjną produkcję ksylitolu rozpoczęto w latach 40. XX wieku. Głównym substratem do produkcji ksylitolu jest ksylan, który pozyskuje się zwykle z brzozy i dlatego nazywany jest „cukrem brzozowym” [46, 51].

W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy dotyczącej wykorzystania ksylitolu jako potencjalnej substancji słodzącej zastępującej w żywności niekorzystne dla zdrowia cukry proste i syropy fruktozo-glukozowe. W pracy przedstawiono również aktualny stan wyników badań dotyczących wpływu ksylitolu na zdrowie oraz jego wykorzystanie w żywieniu człowieka.