Pokoleniom dorastającym w czasach PRL-u ten oblany czekoladą wafelek w złotej folii kojarzy się ze słodkim smakiem dzieciństwa i sentymentalną podróżą do przeszłości. Choć od rozpoczęcia produkcji Prince Polo minęło już kilkadziesiąt lat, ten przysmak retro nadal cieszy się sporym powodzeniem nie tylko w naszym kraju.

Pracownice w hali produkcyjnej wafelków Prince-Polo, ok. 1982 r. / Fot. Henryka Tomaszczyk

Kiedy i gdzie powstało Prince Polo?

Skąd wzięła się nazwa kultowego, czekoladowego wafelka?

Zagraniczna kariera popularnego batonika. W którym kraju Prince Polo jest najbardziej popularne?

Klasyka i oryginalne nowości. W jakich wariantach produkowany jest dziś wafel z Cieszyna?

Prince Polo. Skąd się wzięła arystokratyczna nazwa?

Dawno, dawno temu w niewielkiej manufakturze słodyczy w mieście Cieszyn powstał pewien czekoladowy wafelek. Słodka przekąska o arystokratycznej nazwie do dziś cieszy się sporym uznaniem łasuchów na całym świecie i mężnie znosi rywalizację z coraz liczniejszą rynkową konkurencją. Gdyby historię Prince Polo zamknąć w baśniowe ramy, właśnie tak mogłaby się zaczynać. Oblany czekoladą batonik składający się z czterech listów waflowych i kakaowego nadzienia jest już smakołykiem w wieku emerytalnym. Po raz pierwszy został bowiem wyprodukowany w 1955 roku. Według legendy prototyp wafelka tak bardzo zasmakował pracownikom ówczesnych Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Olza", że nadano mu imię książę. Następnie zmieniono je na angielską wersję „Prince” i dodano słowo "Polo", by całość brzmiała bardziej elegancko i światowo. Pierwsza partia wafelków została otulona złotą folią i ten kolor opakowania towarzyszy mu w różnych wersjach do dziś.

Hali produkcyjna wafelków Prince-Polo, ok. 1982 r. / Fot. Henryka Tomaszczyk

Co ciekawe 1 kwietnia 2014 roku amerykańska firma Mondelez, która obecnie jest właścicielem popularnego brandu, poinformowała, że za namową językowych purystów zmienia nazwę wafelka na "Polski Książę". Komunikat okazał się primaaprilisowym żartem, a Prince Polo pod dobrze znaną, tradycyjną nazwą jest nadal jedną z ulubionych "słodkich" marek Polaków.

Z okazji 50 urodzin wafelka do sklepów trafiło Prince Polo w stylu retro nawiązujące do opakowania sprzed lat/Fot. Dla Handlu

Ulubiony wafelek Islandczyków. Za co mieszkańcy atlantyckich wysp kochają Prince Polo?

Nie tylko mieszkańcy naszego kraju przepadają za czekoladowym wafelkiem z Cieszyna. Prince Polo jest od lat eksportowany m.in. do krajów bałtyckich czy Stanów Zjednoczonych. Jednak największą miłością kultowy batonik jest darzony w Islandii. Po raz pierwszy trafił tam w 1955 roku, kiedy władze w Rejkiawiku nawiązały wymianę handlową z Polską. Był jedynym słodkim przysmakiem importowanym do tego nordyckiego kraju, więc szybko stał się bardzo popularny. Apogeum sławy czekoladowego Prince’a przypadło na lata siedemdziesiąte. Statystyczny mieszkaniec islandzkich wysp zjadał wtedy w ciągu roku aż kilogram czekoladowych wafelków z dalekiej Polski.

Prince Polo cieszy się ogromną popularnością nie tylko w Polsce, ale także w Islandii/Fot. Shutterstock

Ólafur Ragnar Grímsson były prezydent Islandii w czasie wizyty w naszym kraju podkreślał, że polskie Prince Polo to drugi, obok Coca Coli, kultowy produkt, na którym wyrosło całe pokolenie Islandczyków.

Słodki smak dzieciństwa. Sentymentalna podróż do przeszłości

Choć współcześnie na sklepowych półkach ze słodkościami panuje tłok, a konkurencja na rynku słodyczy jest ogromna, Prince Polo nadal cieszy się sporą popularnością i ma liczne grono fanów. Czekoladowy wafelek produkowany w Cieszynie ma status marki kultowej i rozpoznawalnej, którą konsumenci darzą wielkim sentymentem. Wielu z nich dorastało z Prince Polo, które przywodzi na myśl miłe wspomnienia z czasów dzieciństwa. Ten emocjonalny czynnik tworzy wyjątkową więź między klientami a popularnym w czasach PRL "słodkim" brandem.

Przepis na sukces: klasyczny smak + nowe, modne warianty

Prince Polo przetrwało próbę czasu, także dlatego, że stara sprostać nowym trendom rynkowym i zmieniającym się oczekiwaniom konsumentów. Obok klasycznej, znanej od lat, wersji wafelka w sprzedaży dostępne są dodatkowe warianty smakowe m.in. orzechowy, mleczny czy kokosowy. Ostatnio do tego grona dołączyły dwie nowości: intensywnie kakaowy Prince Polo Black oraz batonik o modnym wśród amatorów słodyczy smaku słonego karmelu.

Niedawno na rynek trafiła nowa, mocno kakaowa wersja Prince Polo/Fot. Mondelez Polska

Konsumenci sięgający po Prince Polo mają do dyspozycji różne formaty od największego XXL o wadze 50 gramów po wersję o mniejszej gramaturze wynoszącej 17,5 g czy duże opakowanie rodzinne zawierające 15 lub 28 sztuk wafelków w mniejszym rozmiarze.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl