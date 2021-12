Kwaśne cukierki w kształcie czaszki SOUR MADNESS – moc wyzwań od ARGO

W opakowaniu SOUR MADNESS – o ciekawej kolorystyce i charakterystycznym wzornictwie – znajdują się kwaśne cukierki w kształcie czaszki, w czterech smakach, nazwanych przewrotnie: HELL WATERMELON, SLIME APPLE, CHERRY NEON, BLOODY ORANGE.

Jak zapewnia producent, owoce w wydaniu MADNESS doprowadzą do łez każdego śmiałka, który podejmie wyzwanie i sięgnie po ten produkt.





Autor: portalspozywczy.pl

Dzielenie się z przyjaciółmi grozi szalenie dobrą, choć nie do końca konwencjonalną zabawą. „Czacha dymi, kwasior, masakrator” – to tylko najdelikatniejsze z określeń „pierwszej fazy” zmagań podniebienia z cukierkiem. Po chwili receptory mózgu otrzymują sygnał „słodkiej ulgi”…, ale doznają go tylko najwytrwalsi – mówi Mariusz Pistor, Marketing Manager w ARGO.

Jeszcze niedawno ekstremalne słodycze były fenomenem jedynie na kilku rynkach, głównie w USA i Japonii. Teraz zagościły nad Wisłą. SOUR MADNESS to nasze polskie cukierki dla lubiących podejmować wyzwania konsumentów – w każdym wieku.

