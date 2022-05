Marka Bakal wspiera Młodych Odyseuszy

Marka Bakal, należąca do Atlanta Poland S.A., została sponsorem tytularnym jednej z drużyn reprezentujących Polskę na międzynarodowych finałach konkursu „Odyseja Umysłu”, które wystartowały dziś w Stanach Zjednoczonych. Rozgrywki potrwają do piątku 27 maja.

Wspierana przez Bakal drużyna wraz z Piotrem Bielińskim, prezesem zarządu Atlanta Poland S.A.

„Odyseja Umysłu” to konkurs mający na celu rozwijanie u dzieci i młodzieży zdolności twórczych oraz zachęcanie ich do krytycznego podejścia i kreatywnego rozwiązywania problemów. Zadaniem uczestników jest samodzielne dokonywanie analiz, a następnie grupowe poszukiwanie rozwiązań, wychodzących poza utarte schematy i bazujących na łączeniu teorii z praktyką, z wykorzystaniem wyobraźni i zdolności manualnych.

- Jako marka odpowiedzialna społecznie, ale także innowacyjna i odważna w realizowaniu pomysłów, postanowiliśmy wspierać dzieci i młodzież, zachęcając ich do uruchamiania swoich pokładów kreatywności oraz twórczego, nietuzinkowego podejścia do rozwiązywania problemów. Umożliwiamy tym samym uczestnikom obecność na pierwszych - po dwuletnim okresie pandemii - stacjonarnych finałach konkursu „Odyseja Umysłu” w USA oraz wyposażamy ich w zapas naszych bakalii, orzechów i superfoods, które pozytywnie wpływają na pracę mózgu, zdolność koncentracji i szybkość reakcji – mówi Piotr Bieliński, prezes zarządu Atlanta Poland S.A., będącej właścicielem marki Bakal.

W konkursie co roku uczestniczy kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata, a patronat nad polską edycją objął Minister Edukacji Narodowej. Bakal wspiera drużynę z Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi. Oprócz zaangażowania finansowego, pozwalającego na pokrycie kosztów logistycznych - wyjazd i pobyt dzieci w USA podczas finałów, marka zadbała o stałe podtrzymywanie ducha kreatywności w zespole, przygotowując specjalny Box Kreatywny „Nakarm Umysł”, w którym uczestnicy znajdą logiczno-kreatywne zagadki pobudzające ich wyobraźnię i budujące pracę zespołową oraz wskazówki, jak dbać o swój umysł i jego dobrą kondycję. Znajdują się w nim również gadżety i zdrowe przekąski od Bakal dla całego teamu.

– W ramach projektu „Nakarm Umysł”, stanowiącego jednocześnie platformę społecznej odpowiedzialności biznesu naszej firmy, planujemy realizację szeregu inicjatyw mających na celu inspirować do twórczego działania i wyzwalania swoich pokładów kreatywności na wielu płaszczyznach, uwzględniających pracę zarówno nad swoim ciałem, jak i umysłem. To naturalny kierunek rozwoju marki Bakal, oferującej zdrowe z natury, wartościowe przekąski – podsumowuje Piotr Bieliński.

Bakal to marka należąca do portfolio firmy Atlanta Poland, mającej siedzibę w Gdańsku. Atlanta Poland S.A. istnieje od 1990 roku i jest jedną z największych firm w Polsce importującą oraz sprzedającą bakalie wykorzystywane do produkcji wyrobów czekoladowych, słodyczy, ciastek oraz pieczywa. Dzięki realizacji założonej w 2005 roku strategii rozwoju firma Atlanta Poland S.A. stała się spółką giełdową, notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od 2009 roku zaistniała na rynku detalicznym, oferując pełną gamę bakalii konfekcjonowanych oraz słodyczy sprzedawanych pod marką Bakal. Firma posiada dwa zakłady produkcyjne: w Gdańsku oraz we Włocławku.