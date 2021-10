Produkcja słodkości: ZPC Otmuchów postawił na wagę kontrolną i system naważania Ishida

Dzięki inwestycji w wagę kontrolną Ishida z detektorem metali, firmie ZPC Otmuchów udało się zwiększyć kontrolę jakości produktów. Z kolei inwestycja w naważarkę poskutkowała dwukrotnym zwiększeniem mocy produkcyjnych na jednym z wydziałów. Za dostarczenie technologii odpowiadała firma Ishida Europe.

Istniejące od 1946 roku przedsiębiorstwo ZPC Otmuchów ma bogatą tradycję. W swoim portfolio ma dwie główne marki: Odra i Freeyu. W ofercie są też propozycje private label oraz B2B. Wyroby firmy trafiają m.in. do największych krajowych i międzynarodowych sieci handlowych. W zakładach w Nysie i Otmuchowie produkowane są batony, czekoladowe cukierki, chałwy, karmelki, słone przekąski, produkty śniadaniowe, mleczka i żelki.

Branża spożywcza jest bardzo konkurencyjna, a przedsiębiorstwa, które chcą budować przewagę, muszą inwestować w swój rozwój. Nie chodzi tylko o sam produkt, ale też sposób jego konfekcjonowania. Taką strategię realizuje kierownictwo spółki, a efekty tych starań są coraz lepiej widoczne. Producent podjął w ubiegłym roku decyzję o zakupie wagi kontrolnej z detektorem metali. Wybór padł na model DACS, produkowany przez firmę Ishida Europe. Serwis tych maszyn w Polsce prowadzi firma Fenix Systems.

- Mieliśmy przed sobą ważny cel – zwiększyć dwukrotnie możliwości produkcyjne na jednym z wydziałów – tłumaczy Kierownik Produkcji w ZPC Otmuchów, Dawid Lampka.

- W zakładzie funkcjonowała już jedna nitka do konfekcjonowania i aby zrealizować nasz zamysł musieliśmy do niej dołączyć kolejną, bliźniaczą instalację – dodaje.

Zastosowana w zakładzie waga kontrolna DACS od firmy Ishida Europe określa gramaturę produktów, które są transportowane przenośnikami taśmowymi. Dodatkowo waga kontrolna z detektorem metali, wychwytuje z największą precyzją wszelkie zanieczyszczenia metalowe, które nie powinny pojawić się w produkcie.

- Zamówienie i dostarczenie wagi kontrolnej Ishida do naszego zakładu odbyło się zgodnie z planem a sam montaż nie przysporzył większych problemów. Przyjechało do nas praktycznie gotowe urządzenie, które wystarczyło ustawić w wyznaczonym miejscu. Następnie musieliśmy synchronizować pracę wagi z systemem podawania i odbioru – tłumaczy Dawid Lampka.

W przypadku zakładu w Otmuchowie waga spełnia także rolę kontrolną. Monitoruje czy dany produkt spełnia wyśrubowane normy dotyczące niedoważenia lub przeważenia produktu. Urządzenie – jak podkreśla kierownik produkcji w zakładu w Otmuchowie – można obsługiwać przy pomocy panelu dotykowego, do którego wprowadzane są dane produktu. Dzięki temu cały proces dotyczący przygotowania danego zlecenia przebiega w sposób prosty, jasny i zautomatyzowany.

Co ciekawe, współpraca pomiędzy firmami Ishida a ZPC Otmuchów trwa już od dłuższego czasu. Wcześniej w organizacji zostały zainstalowane wagi kontrolne od tego samego producenta, które – jak podkreśla kierownictwo zakładu – do dziś sprawdzają się bardzo dobrze.

- Wagi kontrolne Ishida w naszej organizacji są jak naczynia połączone. Pracują i zbierają dane do jednego systemu, który je analizuje. Dlatego też chcieliśmy, aby kolejne urządzenie funkcjonowało w tym samym systemie, który jest dobrze znany operatorom – podkreśla Dawid Lampka. Przedstawiciel zakładu informuje, że wagi są praktycznie bezobsługowe i bezawaryjne. W przypadku wystąpienia problemu możemy liczyć na wsparcie serwisu, prowadzonego przez firmę Fenix Systems, który jest w stanie zdalnie zdiagnozować problem i przekazać wskazówki jak należy postępować.

Oprócz wag kontrolnych w zakładach ZPC Otmuchów działają także naważarki Ishida, które służą do naważania produktów o klejącej strukturze. Elementy, które zostały użyte w naważarce mające bezpośredni kontakt z produktem zostały wykonane z materiału C4, który zapobiega przyklejaniu się produktu.

- Niektóre nasze produkty mają to do siebie, że mogą się łatwo przyklejać do elementów maszyny. Wtedy naważanie produktu staje się niedokładne. Zastosowany w naważarce materiał C4 miał kluczowe znaczenie, ponieważ dzięki niemu powierzchnia styku stała się minimalna. Takie rozwiązanie pozwoliło znacznie usprawnić naszą pracę – dodaje Dawid Lampka.

