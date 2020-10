System X-ray zwiększa bezpieczeństwo kontroli jakości wyrobów cukierniczych

Sun Rice to rodzaj czekolady wypełnionej ryżem dmuchanym, dostępnej w różnych smakach. Niektóre czekolady zawierają płatki zbożowe. Zarówno batony jak i tabliczki czekolady są pakowane przez producenta w efektowne, żółte opakowania. Aby zachować aromat i świeżość, Rübezahl stosuje obecnie folie pokryte aluminium o zoptymalizowanych właściwościach barierowych. Ponieważ dla poprzedniego systemu wykrywania metali to rozwiązanie stanowiło przeszkodę nie do pokonania, firma musiała znaleźć nowe rozwiązanie zapewniające jakość produkcji.

System kontroli rentgenowskiej Ishida IX-EN jest w stanie wyłączyć metalizowane opakowanie z procesu wykrywania zanieczyszczeń. Model został opracowany tak, aby niezawodnie sprawdzać cienkie, lekkie i stosunkowo jednorodne produkty, takie jak czekoladki Sun Rice.

Kontrole są przeprowadzane na sześciu różnych produktach, w tym 20 gramowych Sun Rice Minis, 45 gramowych Sun Rice w batonach oraz 150 i 200 gramowych tabliczkach czekolady Sun Rice. Stosowanie systemu detekcji nie ma negatywnego wpływu na przepływ produktów. Wymagania dla nowego systemu inspekcji są różne, jak wyjaśnia Andrejas Stih, kierownik inżynierii w Rübezahl Schokoladen:

- W produktach zawierających zboża, rodzynki lub orzechy jest oczywiście trudniej wykryć ciała obce niż w produktach zawierających wyłącznie mleczną czekoladę. Wydajność systemu kontroli rentgenowskiej firmy Ishida jest doskonała. Podobnie jest z innymi maszynami Ishida, które stosujemy, na przykład z wagą wielogłowicową.

Algorytm genetyczny zwiększa precyzję przy każdej procedurze inspekcji

System kontroli rentgenowskiej sprawdza obecność ciał obcych poprzez pomiar gęstości produktu. Promień rentgenowski przechodzi przez wyroby cukiernicze, a fotodiody rejestrują wiązkę po drugiej stronie. W zależności od siły powracającej wiązki promieni rentgenowskich, diody wysyłają sygnał do konwersji na obraz w skali szarości. Wszelkie cząstki gęstsze niż sam produkt pojawiają się na obrazie jako ciemne plamy.

Specjalna, opatentowana technologia stojąca za systemem kontroli rentgenowskiej Ishidy oparta jest na oprogramowaniu z inteligentnym algorytmem genetycznym. Analizując dane obrazu z wielu procesów produkcji, maszyna osiąga niezwykle wysoki poziom dokładności. Ponieważ w produkcji żywności wykrywane są zwykle podobne zanieczyszczenia, system może stworzyć unikalny algorytm spełniający wymagania klientów. System można szybko i łatwo skalibrować, przepuszczając wiązkę promieniowania rentgenowskiego przez badany obiekt dwa lub trzy razy.