Systemy ważące i kontrolne zwiększają wydajność produkcji w branży słodyczy

Prognozuje się, że w 2020 r. konsumenci na całym świecie wydadzą około 732 mln EUR na zakup słodyczy. Zakłada się, że średnia wielkość spożycia słodyczy per capita wynosi ok. 16 kg. Prognozowany wskaźnik jej średniorocznego wzrostu do 2025 r. może sięgnąć 4,3%. Branża słodyczy notuje zatem względnie duży wzrost, daje szanse na duże zyski i jest jednocześnie rynkiem o dużej konkurencji między podmiotami. Widać to już od pewnego czasu, zwłaszcza ze względu na znaczny stopień konsolidacji: najwięksi producenci, czyli Mars, Ferrero, Mondelez International, Hershey i Nestlé notują ciągły wzrost. Z kolei mniejsze przedsiębiorstwa walczą o umocnienie pozycji rynkowej i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Z tych właśnie względów producenci słodyczy, mali i duzi, muszą nieustannie modernizować zaplecze produkcyjne aby móc konkurować na rynku.

Procesy ważenia są nieodzowną częścią produkcji słodyczy i występują w całym łańcuchu produkcyjnym – od dostawy surowców po wydanie gotowych, konfekcjonowanych produktów

Istotnym aspektem są zachowania konsumenckie i wynikające z nich trendy, które w znacznym stopniu kształtują wymagania wobec technologii produkcji słodyczy. Świadomość ekologiczna konsumentów rozwija się niezwykle silnie od kilku lat. Wymaga to od producentów zmiany opakowań wyrobów, w wyniku czego metale i tworzywa sztuczne ustępują miejsca opakowaniom tekturowym. Opakowania z materiałów mieszanych, np. pudełka tekturowe z plastikowymi okienkami – choć wciąż często spotykane – powoli wychodzą z użytku ze względu na ochronę środowiska. W idealnym przypadku wyroby cukiernicze nie powinny pozostawać po sobie żadnych odpadów opakowaniowych lub tylko ich znikomą ilość, i to takich, które można łatwo poddać przeróbce wtórnej – również tego trendu producenci słodyczy nie mogą lekceważyć. Specjalne wyroby sezonowe są opracowywane i produkowane na święta, jak Wielkanoc, Boże Narodzenie czy Chiński Nowy Rok, a także na ważne międzynarodowe wydarzenia sportowe jak o mistrzostwa FIFA czy igrzyska olimpijskie. Wymaga to okresowego, lecz znacznego wzrostu wydajności produkcji, a tym samym elastyczności linii technologicznych. Częste zmiany asortymentu produkcyjnego zachęciły producentów słodyczy do ciągłego poszerzania oferty wyrobów o coraz nowsze pozycje, dzięki czemu mogą zwiększać swój udział w rynku.