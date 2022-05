Unitop: Wiele firm traci rentowność z powodu wysokich cen surowców

Cały świat boryka się ze wzrostem cen surowców. Tego typu zjawisko dotyczy praktycznie każdej branży i przekłada się na koszty produktów - mówi nam Marek Moczulski, prezes Unitop.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 04-05-2022, 11:12

Wzrost kosztów surowców wpływa na wyniki branży słodyczowej - mówi Marek Moczulski

Unitop o wzroście kosztów

- Co więcej, wiele firm traci rentowność z powodu wysokich cen surowców, w sytuacji kiedy nie jest możliwe przełożenie w pełni na ceny artykułów w sklepach. Wyzwaniem dla firm produkcyjnych są rosnące ceny wszystkich surowców a w szczególności syropu glukozowego, tłuszczy, kakao, cukru czy zbóż. Przy niskiej rentowności utrzymanie cen produktów bywa niemożliwe - podkreśla prezes Moczulski.

Unitop i wzrost cen surowców

Zwraca uwagę, że wiele surowców podrożało o ponad jedną trzecią w stosunku do roku ubiegłego. Należy pamiętać, że już w zeszłym roku mieliśmy do czynienia z istotnym wzrostem cen surowców. Dużą bolączką firm są także rosnące koszty transportu spowodowane brakiem rąk do pracy, a także drogim paliwem.

Unitop o wynikach I kwartału 202

Zdaniem prezesa Unitop, przed całą branżą bardzo trudny okres.

- Wiele firm staje wobec sytuacji przetrwania a nie rozwoju. Nawet kiedy udaje się poprawiać wyniki sprzedaży to w wielu przypadkach rentowność jest mniejsza albowiem relacja cen producenckich do konsumenckich działa zawsze z opóźnieniem - mówi Marek Moczulski.

- Choć my zamykamy kwartał z dwucyfrowym wzrostem. Sprzedaż chałwy wrosła o 35 procent, zaś sezamków o 10 procent. Sprzedaż rośnie w markach prywatnych, które Unitop produkuje, a także w brandach własnych: Chałwa Unitop i sezamki Amki TO GO - dodaje.