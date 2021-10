Wielka metamorfoza Pringles - maskotka Pringlesa zyskała nowy, odważny wygląd

Pan P, wąsata maskotka marki Pringles, przeszedł swoją pierwszą od 20 lat metamorfozę. Po przykuwającej uwagę przemianie, zabawny Pan P będzie teraz wyglądał nowocześnie, z odważnymi brwiami i fantazyjną, czerwoną muszką. To, co pozostanie niezmienne to słynne wąsy. Mimo, że Pan P w nowej odsłonie jest bez włosów, to w wieku 54 lat nadal wygląda tak samo przystojnie jak zawsze.

Nie tylko maskotka Pringles zyskała nowy blask, kultowe puszki również otrzymały nowy, świeży wygląd. Teraz będą miały jasne i odważne opakowania, podkreślające gamę smaków Pringles. Znakiem rozpoznawczym pozostaje ich słynny kształt, który można układać w stosy.

Oryginalny Pan P został zaprojektowany przez Archa Drummonda w Nowym Jorku w 1967 roku i od tego czasu ta sympatyczna maskotka stała się globalną ikoną, synonimem dobrej zabawy, a nawet wystąpiła kiedyś gościnnie w jednym z odcinków serialu The Simpsons.

Od czasu wprowadzenia Pringles na rynek, aby nadążyć za duchem czasu, Pan P miał sześć nowych odsłon. Po dwudziestu latach od ostatniego przeprojektowania, wersja 2021 Pana P jest jego najodważniejszym wyglądem.

Popularność Pringles wciąż jest duża. Fani mogą spodziewać się, że jeszcze w tym miesiącu dostaną w swoje ręce nowy, odważny design.

Na przestrzeni lat istniały ponad 102 różne smaki Pringles, w tym niespotykane i wspaniałe, takie jak czekoladowa mięta, lub słodki cynamon. Najbardziej lubianym smakiem w Polsce jest smak Pringles Original, tuż za nim plasują się popularne klasyki: Sour Cream and Onion i Hot & Spicy.

Hend Kovermann powiedział: "Po byciu lojalną maskotką Pringlesa przez wiele lat, Pan P przeszedł zasłużoną metamorfozę, która jest jego najodważniejszym wyglądem. Pan P nie ma już włosów, ale wygląda młodziej niż kiedykolwiek, ma nowe brwi i oczywiście nadal nosi swoje słynne, stylowe wąsy.

Chociaż zarówno Pan P, jak i wygląd puszki przeszły transformację, fani mogą być pewni, że niesamowity smak i chrupkość, które można znaleźć w każdej puszce Pringles, pozostają bez zmian".

Wielbiciele Pringles będą mogli wkrótce zobaczyć puszki z nowym wzorem i blask Pana P w sklepach na terenie całego kraju od końca września.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.pringles.com.