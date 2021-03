Wpływ dodatku inuliny na jakość sorbetów owocowych i warzywnych

Tradycyjnie lody zawierają 10 ÷ 16 % tłuszczu, który jest składnikiem wysokoenergetycznym, wpływającym na ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Sorbety to mrożone desery niezawierające tłuszczu oraz składników mleka, cechujące się małą wartością energetyczną w porównaniu z tradycyjnymi lodami. Redukcja lub usunięcie tłuszczu z lodów, korzystne pod względem żywieniowym, może jednak powodować obniżenie jakości sensorycznej lodów [3, 7]. Rozwiązaniem jest wprowadzenie zamiast tłuszczu innych składników o podobnych właściwościach, co pozwala złagodzić niepożądane efekty [9]. Celem stosowania zamienników tłuszczu jest osiągnięcie optymalnej jakości mrożonego produktu, który spełniać będzie oczekiwania konsumentów dotyczące smaku, tekstury i wyglądu. Inu-lina jest naturalnie występującym węglowodanem roślinnym. Ze względu na zdolności wiązania cząsteczek wody i tworzenia żelu może odgrywać ważną rolę w kształtowaniu tekstury lodów [12]. Stosowanie inuliny nie ogranicza się do jej właściwości jako zamiennika tłuszczu. Jest to prebiotyk, którego dodatek zwiększa walory zdrowotne i nadaje produktowi status żywności funkcjonalnej [5, 11, 20]. Inulina nie jest trawiona w przewodzie pokarmowym człowieka, jej rozkładu dokonują symbiotyczne bakterie jelita grubego. Działanie prozdrowotne inuliny wynika m.in. ze stymulowania rozwoju mikroflory jelitowej człowieka, co wpływa pozytywnie na utrzymanie homeostazy przewodu pokarmowego [8, 19, 21]. Irapordai wsp. [13] wykazali ponadto, że szczepy symbiotycznych bakterii probiotycznych L. paracaseiBGP1 i L. plantarumCIDCA8327 fermentowały inulinę, co zwiększało ich wzrost i przeżywalność w prze-wodzie pokarmowym. Ogueke i wsp. [15] oraz Yasmin i wsp. [23] sugerują, że inulina zmniejsza produkcję toksyn przez bakterie, takie jak Clostridium spp. i Escherichia coli, łagodzi zaburzenia jelitowe, zwiększa biodostępność składników mineralnych, korzystnie wpływa na zaburzenia metaboliczne takie, jak hipercholesterolemia i hiperglikemia. Inulina jest polisacharydem, którego zastosowanie stanowi przykład korzystnych dla zdrowia człowieka interakcji probiotyczno-prebiotycznych. Celem pracy była ocena wpływu inuliny na jakość sensoryczną i wybrane cechy fizykochemiczne sorbetów owocowych oraz warzywnych.