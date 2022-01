Współpraca partnerska między Purella Superfoods a Nutribullet nabiera rozpędu! Wystartowała kampania „Zdrowy Początek roku”.

Początek roku to doskonały czas na wprowadzenie zmian w swoich nawykach żywieniowych.



Czas na realizowanie postanowień oraz przykładanie większej wagi do tego, by zadbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne.

Autor: Artykuł promucyjny Purella

Data: 28-01-2022, 09:36

fot. Purella

Zgodnie z tą ideą, marki Purella Superfoods oraz Nutribullet (De’Longhi Group) połączyły siły w komunikacji, czego owocem stała się, rozpoczęta właśnie, ogólnopolska kampania digitalowa „Zdrowy Początek Roku”. Jest to kolejny etap, ogłoszonej w listopadzie ubiegłego roku, współpracy partnerskiej między obiema markami.

Główną osią komunikacji jest 4. sezon serialu „Superfoody na co dzień” z nowym prowadzącym Grzegorzem Zawieruchą, zwycięzcą programu MasterChef oraz kucharzem Dzień Dobry TVN. Podobnie jak w poprzednich sezonach, u boku prowadzącego pojawią się znani goście: Kinga Paruzel, Mateusz Zielonka, Agnieszka Cegielska oraz Hanna Stolińska.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Sezon składa się z około 10 minutowych odcinków, a za ich kreację odpowiada Don’t Panic Production Olga Kraszewska.

W ciągu 2 miesięcy intensywnej kampanii, obie marki będą zachęcać do świadomego budowania zdrowych nawyków żywieniowych oraz pokazywać, że zdrowe odżywianie może być szybkie i proste, dzięki wykorzystywaniu na co dzień Superfoods oraz urządzeń Nutribullet.

Pierwszy odcinek, w którym wspólnie gotować będą Grzegorz i Kinga, pojawi się na kanale YouTube Purella – SUPERFOODY na co dzień, już 24 stycznia o godzinie 18:00. Kolejne odcinki będą publikowane co tydzień, a tymczasem warto zobaczyć zwiastun serialu:

Działania kampanijne będą opierać się przede wszystkim na platformie YouTube, udziale reklam typu display oraz kampanii płatnej w mediach społecznościowych. Za wsparcie mediowe odpowiada Dom Mediowy Mediaplus (Group One). Dodatkowe wsparcie będą stanowiły aktywności influencerskie i promocja ebook’a z kolekcją pysznych i prostych przepisów.

Ponadto, w e-sklepie Purella.pl, można już teraz zaopatrzyć się w zestaw, składający się z urządzenia Nutribullet oraz zapasu Superfoods, by wprowadzanie zdrowych nawyków do codziennej diety było jeszcze łatwiejsze!

https://sklep.purella.pl/products/zestaw-nutribullet-i-superfoods?_pos=5&_sid=4b9b2e752&_ss=r&export_hash=345f5287d4cad05b0923&tid=345f5287d4cad05b0923

Marki Purella Superfoods oraz Nutribullet niewątpliwie połączyła wspólna misja i chęć, by edukować, motywować i inspirować do codziennego oraz systematycznego dbania o siebie, a także do świadomego wyboru wartościowych i zdrowych produktów. Dlatego to dopiero początek wspólnych działań, jakie obie marki zaplanowały na ten rok!

Purella Superfoods zadebiutowała na rynku spożywczym w 2016 roku. W krótkim czasie stałą się jednym z liderów w branży zdrowej żywności impulsowej i superfoods. Będąc producentem, firma czuje się odpowiedzialna za przyszłość branży spożywczej. Z tego względu regularnie prowadzi kampanie edukacyjne, promujące zdrowy styl życia i zachęcające konsumentów do świadomych wyborów żywieniowych.

Nutribullet to marka nr 1 urządzeń blendujących w USA, która może pochwalić się ponad 80 milionami zadowolonych klientów na całym świecie. Urządzenia marki Nutribullet wyróżnia rewolucyjna technologia ekstrakcji składników odżywczych, minimalistyczny design oraz wysoka jakoś wykonania.