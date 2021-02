1 lutego to Światowy Dzień Gumy do Żucia

Eksperci na całym świecie podkreślają, że żucie bezcukrowej gumy po jedzeniu i picu pomaga dbać o zdrowie zębów i zapobiegać próchnicy.

Ciekawostki z historii gumy do żucia

Kto wie o tym, że pierwsza guma wyglądała jak brązowe bryłki żywicy i niczym nie przypominała znanych nam dzisiaj drażetek?

Początki gumy do żucia sięgają już lat pięćdziesiątych XIX wieku, jednak prawdziwą popularność zyskała ona dwadzieścia lat później za sprawą Amerykanina, Thomasa Adamsa. Pierwsze gumy do żucia wyglądały jak brązowe bryły żywicy. Dziś produkt ten jest sprzedawany w setkach wariantów: różnych kształtach, rozmiarach, smakach i kolorach. Według badań przeprowadzonych na zlecenie Mars Wrigley przez SW Research, prawie co czwarty ankietowany Polak kupuje dla siebie gumy do żucia. Co piąty badany zadeklarował, że kupuje bezcukrową gumę kilka razy w tygodniu, a 40%robi to kilka razy w miesiącu.

Kiedy pojawiła się najbardziej popularna, miętowa odmiana gumy?

William Wrigley, Jr. był jednym z pierwszych, którzy dodali wyciąg z mięty pieprzowej do gumy do żucia. Marka Wrigley's Spearmint weszła na rynek w 1893 roku, a jej orzeźwiający smak stał się tak popularny, że w 1914 roku pojawiła się jego „bardziej miętowa” wersja - Doublemint.

Od kiedy dostępna jest guma bez cukru?

W latach pięćdziesiątych XX wieku swój debiut miała bezcukrowa guma do żucia, a produkt ten przestał być postrzegany wyłącznie jako orzeźwiający przysmak. Guma bezcukrowa taka jak np. Orbit® zasiliła arsenał środków pomagających dbać o zdrowe zęby. Jak podkreślają eksperci żucie bezcukrowej gumy po jedzeniu i piciu pobudza produkcję śliny nawet 10-krotnie, pomagając usunąć resztki żywności oraz neutralizować kwasy osadu nazębnego i tym samym zmniejsza ryzyko powstania próchnicy.

Dlaczego guma do żucia jest miękka?

Guma do żucia zawiera bardzo mało wody – nie więcej niż 3%. Aby nie stała się zbyt twarda i nie wysychała, do gumowej bazy dodaje się specjalne składniki zmiękczające, wytwarzane zwykle z gliceryny lub olejów roślinnych. Każda marka gumy do żucia ma swoją unikalną formułę. Producent osiąga pożądany stosunek miękkości i elastyczności przy użyciu różnych baz gumowych. W ustach guma zwilżana jest śliną. Żucie pobudza jej produkcje, dzięki czemu zwiększa się zawartość wilgoci w jamie ustnej, a guma staje się jeszcze bardziej miękka i elastyczna.

Dlaczego "bubblegum" ma różowy kolor?