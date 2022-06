10 najdziwniejszych smaków lodów: od makreli do świerszcza

Lody o smerfowe czy o smaku Majonezu Kieleckiego? Litwini także mają swoje przysmaki. Wśród ciekawych smaków lodów można tam spróbować m.in. lodów świerszczowych czy koperkowych.

Jakich 10 najdziwniejszych smaków lodów można spróbować na Litwie? fot. shutterstock

10 najdziwniejszych smaków lodów

W okresie letnim litewskie lodziarnie stają się równie eklektyczne jak przyroda tego kraju. Uzyskanie nieoczekiwanych smaków jak świerszcz, koperek czy pokrzywa, jest efektem stosowania przez miejscowych szefów kuchni innowacyjnych technik i tradycyjnych składników w celu stworzenia jedynych w swoim rodzaju smaków.

Dla Litwinów lody są podstawowym elementem deserów na stole od końca XVIII wieku, a niekonwencjonalne smaki, takie jak różany, szafranowy czy goździkowy, zyskały popularność wśród szlachty.

Litwini eksperymentują z lodami

Współcześni litewscy szefowie kuchni przenieśli to eksperymentalne dziedzictwo kulinarne na nowe tory i inspirując się lokalnymi składnikami, tworzą wyjątkowe kompozycje sezonowych przepisów na ten mrożony przysmak. Podróżni odwiedzający ten kraj w tym okresie mają szansę ochłodzić się smakami, które pobudzają zmysły, takimi jak pigwa, koperek, a nawet makrela.

Lithuania Travel, krajowa agencja rozwoju turystyki, przygotowała listę 10 charakterystycznych smaków lodów litewskich, których warto spróbować tego lata.

10 najdziwniejszych smaków lodów na Litwie

1. Lody świerszczowe z czarnym sezamem lub wanilią. Owady od wieków stanowią ważny element diety mieszkańców Afryki i Azji, ale na litewskich stołach zagościły dopiero niedawno. Restauracja CENTRAL grill & lounge w południowo-zachodniej części miasta Marijampolė połączyła świerszcze z bogatym smakiem wanilii i czarnego sezamu, tworząc wyjątkowy i pełen protein przysmak.



2. Lody makrelowe z okruchami chleba. Choć na początku połączenie owoców morza i deseru może nie wydawać się przyjemnym doświadczeniem, subtelny dymny smak makreli w połączeniu ze świeżymi nutami morwy i limonki tworzy zrównoważoną paletę słodkich i pikantnych smaków. Osoby, które zechcą spróbować tego smaku w restauracji Apvalaus Stalo Klubas w średniowiecznym mieście Troki, zostaną nagrodzone niezapomnianą symfonią smaków.

Lody z wodorostów, lipą i gryczane



3. Lody wodorostowe z chrupiącym karmelem z homara, olejem z orzechów laskowych i ikrą czarnego jesiotra. W tętniącym życiem nadmorskim mieście Palanga - nieoficjalnej letniej stolicy Litwy - ten smak jest odpowiedni dla podróżników zafascynowanych ideą zobaczenia, dotknięcia i posmakowania morza. Historyczny butikowy hotel Vila Komoda oferuje odważnym podróżnikom charakterystyczną miksturę ze słonej ikry, ziemistych olejków i słodko-maślanego karmelowego chrupania.



4. Lody herbaciane z kwiatem lipy. Kwiat lipy był ważnym elementem medycyny ludowej dla wielu starożytnych Litwinów i do dziś można go znaleźć w większości spiżarni w całym kraju. W restauracjach Jurgis ir Drakonas i Brooklyn Brothers ten prozdrowotny składnik został wykorzystany do stworzenia orzeźwiających lodów z mocnymi nutami kwiatowymi i ziołowymi, które oddają istotę uroczego lata na Litwie.



5. Lody gryczane. O ile większość zbóż pozostaje na uboczu jako dodatek do głównego dania, o tyle w restauracji Višta Puode w Kaunas, drugim co do wielkości mieście na Litwie, lody gryczane odgrywają główną rolę w tym daniu. Dzięki głębokiemu, orzechowemu smakowi i pikantnej mieszance jagód, lody gryczane łączą w sobie kulinarne dziedzictwo kraju z nowoczesnym spojrzeniem na deser.

Lody o smaku sękacza, pokrzywy i z węglem



6. Lody Šakotis. Šakotis (litewski sękacz) jest centralnym punktem każdego litewskiego świątecznego stołu. Gęste ciasto jest słodkie, miękkie i maślane - otacza je gładki, domowy krem lodowy, który nadaje mu lekkości. Można go spróbować w restauracji Ertlio Namas która znajduje się w samym sercu Wilna.



7. Lody z pokrzywy. Przerażająca, kłująca pokrzywa, której boją się małe dzieci w całym kraju, została zamieniona w kremowy i pachnący mrożony przysmak w restauracji Velvetti w litewskiej stolicy wellness Druskiennikach. Łagodny smak z odrobiną wyrafinowanych trawiastych i ziemistych nut sprawia, że lody są odpowiednie dla tych, którzy lubią subtelną słodycz i osobliwe koncepcje deserów.



8. Czarne lody z aktywnym węglem. Choć czerń jako kolor żywności nie jest niczym nowym - atrament kałamarnicy od jakiegoś czasu jest używany do przyciemniania risotto i makaronów - niedawny wzrost popularności smakołyków barwionych węglem drzewnym można przypisać ich wyglądowi godnemu mediów społecznościowych. Kawiarnia AJ Šokoladas oferuje swój pomysł na czarne lody - ręcznie robiony, pełen gładkich kokosowych i waniliowych smaków deser daje połączenie, które wydaje się sprzeczne z jego uderzającym kolorem.



9. Lody koperkowe. Koperek to niezwykle popularne ziele o świeżym, trawiastym smaku, używane jako dodatek do wielu litewskich dań pikantnych. W restauracji Džiaugsmas, która nadaje nowe życie klasycznym litewskim składnikom dzięki innowacyjnym technikom kulinarnym, lody koperkowe oferują paletę doskonale dobranych ziołowych smaków.



10. Lody pigwowe. W kawiarniach Taste Map w Wilnie można spróbować mrożonego przysmaku, który łączy pikantną i złożoną mieszankę mocnej pigwy z gładką śmietanką. Lody pigwowe łagodzą smak owoców, tworząc satysfakcjonujące połączenie cierpkości i słodyczy, a ich aromatyczny smak przypomina letnie dni zamknięte w miseczce.