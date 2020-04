10 tysięcy pierników z Fabryki Cukierniczej Kopernik S.A. trafi do toruńskich szpitali

"Fabryka Cukiernicza Kopernik wspiera personel oraz pacjentów toruńskich szpitali i Domu Pomocy Społecznej podczas epidemii. 10 tysięcy pierników od Fabryki Cukierniczej Kopernik S.A. po raz kolejny trafi do toruńskich szpitali, Stacji Ratownictwa Medycznego oraz Domu Pomocy Społecznej im. dr. Leona Szumana" - przekazał w środę Łukasz Drygalski z Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.

10 tysięcy pierników zostanie przekazanych w środę. Mają one trafić zarówno do lekarzy, pielęgniarek, innego personelu placówek medycznych i opiekuńczych oraz do pacjentów i pensjonariuszy.

"Tym drobnym gestem chcemy podziękować całemu personelowi medycznemu za nieoceniony wkład w walce z epidemią, a także zwrócić uwagę na pacjentów, którzy spędzą zbliżający się czas świąteczny z dala od swoich bliskich. Święta Wielkanocne to czas nadziei i odrodzenia. W tym okresie wszyscy powinniśmy być razem i wspierać się wzajemnie" - wskazał prezes zarządu Fabryki Cukierniczej Kopernik S.A Przemysław Myśliwy.

Pierniki zostaną przekazane w ramach akcji #wolnezasoby przy współpracy z Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.