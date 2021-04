12 kwietnia to Dzień Czekolady, jeden z kilku w ciągu roku

Dlaczego w pandemii wracamy do smaków dzieciństwa?

Czekolada obchodzi swoje święto kilka razy w roku m.in. 12 kwietnia, 7 lipca i 4 września.

Statystyczny Polak zjada ponad 5 kg wyrobów z kakao rocznie.

Początków kakaowej przekąski należy szukać w Ameryce Łacińskiej, ok. 4000 lat temu.

Znana od kilku tysięcy lat, spożywana w przeróżnej formie, wspiera układ krążenia, poprawia samopoczucie i dobrze wpływa na organizm. Ma tysiące odmian, kształtów i kolorów.

Polacy nie wyobrażają sobie lockdownu bez tabliczek czekolady i pralinek - te produkty kupuje się najczęściej. Szacuje się, że tak jak inni Europejczycy, statystyczny Polak zjada ponad 5 kg wyrobów z kakao rocznie.

Dzień czekolady kilka razy w roku

Dla łasuchów i wielbicieli czekolady mamy dobrą wiadomość - czekolada obchodzi swoje święto kilka razy w roku. Np. 7 lipca przypada Światowy Dzień Czekolady i tę uroczystość obchodzi się co roku z okazji rocznicy wprowadzenia czekolady do Europy. Z kolei największa w Polsce marka czekoladowa E.Wedel Dzień Czekolady obchodzi 4 września, aby pielęgnować historię i tradycję zapoczątkowaną przez rodzinę Wedlów.

Według bimkal.pl obchody Dnia Czekolady w dniu 12 kwietnia to typowo polskie święto. Światowy

Dzień Czekolady obchodzony jest bowiem 7 lipca, a wg. historii z pogranicza faktów i legend to właśnie 7 lipca 1550 r. czekolada została przywieziona do Europy.

Z kolei w USA Narodowy Dzień Czekolady celebrowany jest 28 października, Amerykańskie Narodowe Stowarzyszenie Cukierników organizuje Międzynarodowy Dzień Czekolady w dniu 13 września,

kraje Afryki Zachodniej obchodzą Dzień Czekolady 14 lutego, natomiast na Łotwie obchodzi się to święto w dniu 11 lipca.

Znane także są dni czekolady gorzkiej (10 stycznia), mlecznej (28 lipca) i białej (22 września).

Z kolei 16 grudnia obchodzony jest Dzień Pokrywania Czekoladą Czegokolwiek (Chocolate Covered Anything Day).

Czekoladowe początki

Początków kakaowej przekąski należy szukać w Ameryce Łacińskiej. Wszystko zaczęło się od Majów, którzy już ok. 4000 lat temu wykorzystywali nasiona kakaowca do wytwarzania „czekoladowego” napoju. Stosowano je w trakcie ceremonii religijnych i jako lekarstwo.

Później, dzięki wyprawom Krzysztofa Kolumba i odkryciu Ameryki nasiona tej rośliny przywędrowały do Europy dając początek rozwojowi produkcji czekolady na starym kontynencie. Mniej więcej w połowie XVI w., pierwowzory pitnej czekolady robiły się coraz bardziej popularne na Starym Kontynencie. I chociaż mogli sobie na nią pozwolić jedynie najbogatsi i duchowni, to coraz szybciej zyskiwała sławę we wszystkich państwach ówczesnej Europy.

Pomimo faktu, że kakaowce jako pierwsi zaczęli uprawiać Majowie, przez wieki czekolada była przede wszystkim pitna. Dopiero Europejczycy wymyślili jej nowy format, zamykając głęboki, czekolady smak w tabliczce, po którą dziś tak chętnie sięgamy. Od tamtej pory, po czasy obecne, zaczęto wytwarzać wielorakie wzory, różnokolorowe odmiany tej słodkiej przekąski i dodawać do niej m.in. rodzynki, orzechy i bakalie, które zastygały w czekoladowej masie.

Czekolada szybko zyskała popularność, którą cieszy się do dzisiaj. Doceniane są nie tylko jej walory smakowe, ale też pozytywny wpływ na samopoczucie, m.in. wzmaga koncentrację, przeciwdziała depresji czy opóźnia starzenie. Podnosi poziom endorfin, czyli hormonów szczęścia.

Z badań wynika, że w czekoladzie można znaleźć nawet kilkaset substancji mających dobroczynny wpływ na nasze zdrowie, m.in. żelazo, magnez, potas, błonnik czy antyoksydanty. W czekoladzie mlecznej i białej znajdziemy też większą ilość wapnia. Za najzdrowszą odmianę, jest uważana czekolada gorzka. Ten smakołyk ma doskonały wpływ na nastrój, samopoczucie i myślenie – działa energetyzująco i pomaga w sytuacjach wzmożonego zapotrzebowania na węglowodany.

Tajemnica powstawania czekolady

Pierwszym etapem jest zbiór owoców kakaowca, z których wydobywa się ziarna kakaowe. Kolejno ziarna poddaje się fermentacji, jeden z sposobów polega na ich układaniu na liściach bananowca na wolnym powietrzu. W ten sposób ziarna w naturalny sposób fermentują i ulegają podsuszeniu. Następnie najlepsze ziarna są prażone, proces ten ma bardzo istotny wpływ na smak czekolady, prowadzi do zmniejszenia jej goryczy i cierpkości. Z uprażonego i pozbawionego łuski ziarna kakaowego otrzymuje się miazgę kakaową i tłuszcz kakaowy. Czekolada wytwarzana jest z miazgi i tłuszczu kakaowego oraz dodatków takich jak: cukier, mleko w proszku, lecytyna sojowa.

Wszystkie składniki należy starannie wymieszać (proces nazywany jest zarabianiem), a po ich połączeniu się ze sobą masa poddawana jest rozdrabnianiu (walcowaniu). Po tym procesie wszystkie cząstki zostają rozdrobnione i wygładzone, dzięki czemu czekolada ma gładką konsystencję i rozpływa się na języku. Taką masę poddaje się procesowi konszowania, który wydobywa z niej pożądany czekoladowy smak. Przed wylaniem czekolady do form trzeba ją poddać temperowaniu, co spowoduje, że czekolada będzie błyszcząca i bez trudu da się wydobyć z form.

