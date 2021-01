170 lat czekoladowej historii marki E.Wedel

Czytaj też: "Losy Jana Wedla i Fabryki Czekolady podczas Powstania Warszawskiego"



Karol Wedel – pomysłodawca i pierwszy kreator marki Wedel

Karol Wedel urodził się dokładnie 208 lat temu. Urodzony w Niemczech, w 1845 r. przybywa do Warszawy jako doświadczony cukiernik. Przystępuje do spółki z Karolem Grohnertem, prowadzącym cukiernię przy ul. Piwnej 12. W 1851 roku, ten młody cukiernik z Berlina otwiera własny, pierwszy sklep firmowy „C.E. Wedel” przy ul. Miodowej 12, a przy nim parową fabrykę czekolady, na przeciwko ówczesnej siedziby rządu. Rozpoczyna tym samym wedlowską czekoladową historię, która trwa do dziś.

W pięknych wnętrzach cukierni właściciel wraz z żoną Karoliną serwował gościom pitną czekoladę oraz prozdrowotne przysmaki m.in. drezdeński syrop słodowy na przeziębienie, pastylki z mięty pieprzowej czy karmelki śmietankowe na kaszel.

Jego pierwszym przebojem były karmelki śmietankowe, a kolejnym – płynna czekolada, której sprzedawano wówczas ponad 500 filiżanek dziennie! To on wprowadził na warszawski rynek landrynki owocowe i słodycze na bazie biszkoptu. Do ich produkcji jako pierwszy używał pieca na parę! Rozumiejąc już wtedy znaczenie reklamy, prezentował ofertę swojego sklepu w Kurierze Warszawskim. Połączenie wysokiej jakości produktów z przystępnymi cenami sprawiło, że zakład dynamicznie się rozwijał. Co było dalej?

Karol zyskał popularność w stolicy dzięki pysznym ciastom. Do tego stopnia, że kiedy w 1853 roku przez jego zagraniczną podróż nastąpiły chwilowe braki w dostawie ulubionych wypieków Warszawiaków, zamieścił on w „Kurierze Warszawskim” ogłoszenie, w którym przepraszał „szanowną publiczność” za czasowy brak w jego zakładzie owych słodkości.

Wedel miał ogromne doświadczenie zawodowe, przed przyjazdem do Warszawy praktykę cukierniczą odbywał w Paryżu, Londynie i Berlinie. Karol bez wątpienia rozpoczął w stolicy czekoladową rewolucję. Warszawiacy pokochali cukiernię i z wielką ciekawością próbowali nieznanych im dotąd smaków.

Emil Wedel – syn Karola, autor podpisu E.Wedel