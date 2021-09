190 mln zł dla pszczelarstwa w latach 2015-2021

Jak poinformował wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.190 mln zł trafiło w latach 2015-2021 do sektora pszczelarstwa, głównie na zakup sprzętu do produkcji pszczelarskiej i walkę z warrozą, chorobą pszczół.

Budżet tegorocznego programu jest dwukrotnie wyższy niż w 2015 r. i wynosi 45 mln zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem, gdy kwota wynosiła 34 mln zł, wzrost budżetu wyniósł 32 proc. - mówił wiceminister, odpowiadając na pytania posłów PiS w sprawie rodzajów wsparcia udzielonego polskim hodowcom pszczół oraz planowanych działań na wspieranie ochrony pszczół i rozwoju polskiego pszczelarstwa.

W ramach aktualnie realizowanego programu wsparcia pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022 refundowane są koszty: organizacji szkoleń i konferencji, zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, zakupu środków leczniczych, zakupu matek pszczelich, badań właściwości miodu - wyliczał.

Wiceminister podkreślił, że po raz pierwszy została uruchomiona dodatkowa, krajowa pomoc dla pszczelarzy. W tym roku otrzymali oni pomoc w wysokości 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Jest to pomoc o charakterze de minimis; w łącznej wysokości ok. 20 mln zł skorzystały z niej ponad 23 tys. pszczelarzy.

W ramach krajowego planu strategicznego WPR 2023-2027 planowana jest kontynuacja działań w obecnym krajowym programie wsparcia pszczelarstwa oraz utrzymanie poziomu wsparcia dla tego sektora w wysokości 10 mln euro rocznie - zaznaczył Bartosik.

Wiceminister poinformował, że resort zamierza rozszerzyć rodzaje interwencji dodatkowo o wsparcie naukowo-badawcze. Ponadto nowym rozwiązaniem będzie możliwość wnioskowania przez pszczelarza o wsparcie w ramach modernizacji gospodarstw pasiecznych. "Planujemy ponadto, by w pierwszej kolejności finansowane były wnioski dla młodych pszczelarzy celem +odmładzania sektora+" - powiedział Bartosik.