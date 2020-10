191 000 zł od Fundacji Mars Wrigley dla dwóch polskich organizacji pomagających w czasie pandemii

Banki Żywności to jedna z największych organizacji charytatywnych w Polsce, która działa już od 1993 r. Rocznie z pomocy organizacji korzysta ponad 1,6 mln osób. 31 Banków Żywności każdego dnia odbiera niesprzedaną, dobrą jakościowo żywność z sieci handlowych oraz od producentów i przy współpracy z ponad 3 tys. organizacji społecznych przekazuje ją do najbardziej potrzebujących.

- Z Marsem współpracujemy już od dłuższego czasu, ale w czasie pandemii był to jeden z bardziej aktywnych darczyńców. Tylko w kwietniu i maju otrzymaliśmy ok. 51 ton żywności. Teraz dodatkowo Fundacja przyznała nam finansowe wsparcie w wysokości 115 000 zł. Przekazane środki finansowe są nam teraz potrzebne bardziej niż kiedykolwiek, bo epidemia koronawirusa diametralnie zmieniła funkcjonowanie Banków Żywności. Odbieramy żywność z większej liczby sklepów niż przed epidemią, przez co znacząco wzrosły koszty pozyskania żywności i ich transportu, również do osób szczególnie zagrożonych - np. seniorów lub przebywających w domowej izolacji na kwarantannie. Jesteśmy wdzięczni Mars Wrigley Foundation za wrażliwość na potrzeby ludzi, których obecna sytuacja dotknęła najbardziej - komentuje przyznanie grantu wiceprezes Federacji Polskich Banków Żywności, Dorota Jezierska.

Dzięki darowiźnie Fundacji Mars Wrigley Banki Żywności będą mogły pozyskać i skoordynować ok. 100 000 kg darowizn żywności i dostarczyć je do ok. 800 organizacji w całym kraju.

Początki działalności Polskiego Czerwonego Krzyża sięgają 1919 r. Jednym z głównych zadań PCK jest reagowanie i działanie w nagłych wypadkach, czyli podczas klęsk żywiołowych i katastrof. W ramach walki z pandemią koronawirusa PCK przygotowuje niezbędny sprzęt, który pozwoli na przygotowanie miejsc tymczasowego pobytu, w których będą mogły przebywać osoby na kwarantannie lub osoby z koronawirusem, ale w lepszej kondycji zdrowotnej. Do przygotowania takiego miejsca potrzebne są m.in. namioty, łóżka polowe, śpiwory, pościel jednorazowa oraz całe zaplecze sanitarne. Każde z nich obsługiwane będzie przez wyspecjalizowane Grupy Ratownictwa PCK, a w jednym miejscu tymczasowego pobytu będzie mogło przebywać do 192 osób. Środki z grantu Fundacji Mars Wrigley w wysokości 76 066 zł zostaną wykorzystane na zakup sprzętu do miejsca tymczasowego pobytu w Lublinie.

W trakcie kryzysu związanego z COVID-19 Fundacji Mars Wrigley zobowiązała się przekazać globalnie łączną sumę 3 milionów dolarów na niwelowanie skutków pandemii, także tych ekonomicznych, w krajach, gdzie funkcjonują fabryki i biura Mars Wrigley, gdzie mieszkają nasi Współpracownicy i ich lokalne społeczności. Jesteśmy dumni, że dwa granty z tej puli otrzymały polskie organizacje, z którymi współpracujemy od lat. Niestety, skutki pandemii odbiły piętno na nas wszystkich i coraz trudniej jest funkcjonować w tej nowej rzeczywistości. - mówi Beata Rożek, dyrektor ds. korporacyjnych Mars Polska.