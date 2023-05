20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół, ustanowiony przez ONZ. Celem jest podkreślenie znaczenia pszczół w pozyskiwaniu żywności i zwrócenie uwagi na zagrożenia cywilizacyjne dla tych owadów.

20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół, fot. shutterstock

20 maja pszczoły mają swoje święto

Po raz pierwszy święto pszczół odchodzono w 2018 r. Z tej okazji ukazał pierwszy w Polsce raport "Biznes na rzecz bioróżnorodności", z którego wynikało, że jednym z kluczowych dla bioróżnorodności problemów jest malejąca populacja wielu gatunków owadów zapylających - przede wszystkim pszczół.

Na świecie znanych jest ponad 20 tys. gatunków pszczół, największą liczebność i różnorodność gatunkową grupa ta osiąga prawdopodobnie w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego, w suchych regionach. W Europie żyje ok. 2 tys. gatunków[2], w Polsce ok. 470, a najbardziej znana jest pszczoła miodna.

Z szacunków wynika, że ponad 300 tys. gatunków roślin (ponad 87 proc.) na świecie jest zapylanych m.in. przez pszczoły.

Pszczoły są grupą żądłówek blisko spokrewnioną z grzebaczami. Wyewoluowały z form karmiących swoje potomstwo pokarmem zwierzęcym. Wszystkie pszczoły oprócz kilku znanych gatunków z rodzaju Trigona, żywiących się padliną zarówno jako larwy, jak i jako owady dorosłe żywią się pokarmem roślinnym. Zwykle źródłem białka dla pszczół jest pyłek, a źródłem energii (cukrów) jest nektar. Żerując na kwiatach, pszczoły zapylają je.

Znaczenie pszczół w przyrodzie

Pszczoły w przyrodzie pełnią kluczową rolę. Zapylanie przynosi korzyść w postaci jedzenia nie tylko nam, ludziom. Owoce jarzębiny, głogu, jeżyn, malin, jagód i innych roślin, którymi żywią się dzikie ssaki i ptaki, powstają dzięki zapyleniu przez pszczoły. Zimą, gdy roślinożercom trudno znaleźć inne pożywienie jest to szczególnie ważne.

Ale to nie tylko jedzenie, drzewa owocowe rozwijają się również dzięki pszczołom, a z ich dziupli korzysta cały szereg zwierząt - takie jak dudki sowy pójdźki, różne gatunki chrząszczy czy małe ssaki - orzesznice. Czasem te powiązania są nieoczywiste, np. zapylany przez pszczoły wrotycz znoszą do gniazda szpaki w ochronie przed pasożytami, a lawendę o podobnych właściwościach dezynfekujących gniazdo zbierają sikory.

Wnioski o wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich można składać do 31 maja

Do 31 maja można ubiegać się o wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich. W tym roku stawka dofinansowania wynosi 50 zł do ula. Dotychczas do placówek ARiMR wpłynęło ponad 25 tys. wniosków - poinformowała Agencja.

Pomoc udzielana jest ze środków krajowych, w ramach pomoc de minimis.

O dofinansowanie mogą się ubiegać hodowcy pszczół, którzy prowadzą działalność nadzorowaną, są wpisani do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii i ewidencji producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeżeli pszczelarz chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany w ARiMR, musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku o wsparcie.

Dopłata w tym roku wynosi 50 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę, a pula środków na ten cel - to 60 mln zł. W poprzednich latach stawki były niższe - 20 zł, podobnie jak budżet - po 35,5 mln zł.

Wnioski o wsparcie dla przezimowanych rodzin przyjmuje ARiMR

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR. Dokumenty można składać osobiście lub przez pełnomocnika, wysłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Dotychczas wnioski złożyło ponad 25 tys. pszczelarzy - najwięcej na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce.

W 2022 roku dofinansowanie otrzymało 27,7 tys. pszczelarzy na kwotę ponad 23 mln zł, a rok wcześniej Agencja wypłaciła pieniądze ponad 23 tys. hodowcom pszczół przekazując 20 mln zł.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl