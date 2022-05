266 potwierdzonych przypadków salmonellozy po spożyciu produktów Ferrero

Według unijnego organu ds. zdrowia ECDC (Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób) zarejestrowano 266 potwierdzonych przypadków zachorowań w związku z epidemią salmonelli wywołaną przez produkty Ferrero.

Autor: AK

Data: 19-05-2022, 13:10

Produkty Ferrero Kinder przyczyną ponad 200 zatruć wśród dzieci/ fot. Dima Solomin on Unsplash

Oprócz potwierdzonych przypadków istnieje również 58 podejrzeń zachorowań związanych z produktami tego producenta. Agencja będzie nadal monitorować rozwój sytuacji.

Zatrucia dotyczyły osób z 12 krajów UE oraz Wielkiej Brytanii. Wśród nich nie ma Polski. W większości przypadków zatrucia dotyczyły dzieci w wieku do 10 lat, wiele z nich musiało być hospitalizowanych.

Niespodzianka w Kinder Niespodziance

Podczas własnych kontroli operatora fabryki w Arlon w grudniu 2021 r. w zbiorniku na maślankę odkryto bakterię Salmonella Typhimurium. Firma wdrożyła środki higieny, zwiększyła częstotliwość pobieranie próbek i testowania produktów oraz środowiska ich przetwarzania. Po negatywnych testach na salmonellę Ferrero sprzedawało produkty czekoladowe w całej Europie i na świecie. Pierwszą pozytywną próbkę salmonelli pobrano w Wielkiej Brytanii 21 grudnia, a w połowie lutego odnotowano wzrost zachorowań.

Fabryka Ferrero zamknięta z powodu salmonelli

W kwietniu producent czekolady Ferrero musiał zamknąć fabrykę. Wszystkie produkty czekoladowe Kinder produkowane i wysyłane przez Arlon zostały wycofane z obrotu. W oświadczeniu ECDC stwierdzono, że zmniejszyło to ryzyko dalszych przypadków zakażeń salmonellą. Mogą się one jednak nadal powtarzać ze względu na długi okres przydatności do spożycia i możliwe przechowywanie produktów w domu. Istnieje również możliwość, że niektóre zatrucia nie zostały zarejestrowane.

Obecnie fabryka Ferrero w belgijskim Arlon jest zamknięta i trwa w niej wielkie czyszczenie, które ma umożliwić ponowne jej otwarcie 13 czerwca. W prace zaangażowanych jest ponad tysiąc osób.