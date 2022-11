Słodycze i przekąski

37 zł za rogala świętomarcińskiego? Są tańsze alternatywy

Autor: Witold Stech

Data: 09-11-2022, 12:17

11 listopada to Święto Niepodległości, ale także Dzień Św. Marcina. W Poznaniu i okolicach niezmiennie od lat królują tego dnia słynne rogale świętomarcińskie. Co to za tradycja i ile zapłacimy w tym roku za słynne rogale?

Najtaniej kupimy rogale świętomarcińskie w dyskontach fot./Shutterstock