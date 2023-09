Do sukcesu sprzedażowego potrzeba wielu elementów, zgodnie z zasadą 4P miksu marketingowego (product, price, place, promotion). Podstawą jest oczywiście produkt, jego dystrybucja czy dostępność w odpowiedniej cenie. Nie można jednak zapomnieć o designie opakowania, ciekawym logotypie czy przyciągającej wzrok i zapadającej w pamięć reklamie – mówi Jarosław Bańda, Dyrektor Komunikacji Agus.

Dobre opakowanie jest kluczowym elementem w sprzedaży - mówi Jarosław Bańda

Konsumenci najpierw widzą opakowanie

Dyrektor Bańda zwraca uwagę, że wizualna strona produktu to pierwszy element z jakim mają styczność konsumenci, niezależnie od tego czy mówimy o klasycznym sklepie, czy też o e-commerce. Klienci otoczeni miksem nazw marek, wzorów, kolorów i haseł reklamowych uczestniczą w swego rodzaju pokazie mody, podczas którego uwaga odbiorcy wędruje od jednego produktu do drugiego, by zachować w pamięci tylko oryginalny, wyróżniający się design.

Porównanie to można bezpośrednio odnieść do artykułów spożywczych – jeśli uwaga klienta skupi się na intersującym projekcie opakowania, jego kształcie czy towarzyszącym mu haśle reklamowym, to produkt zostanie zapamiętany, a szanse na jego zakup znacząco wzrosną. Dlatego pack design jest naszym strategicznym narzędziem sprzedażowym, bo determinuje po który produkt na półce sięgnie konsument. Także w ten sposób Agus buduje swoją przewagę rynkową, tworząc pożądany wizerunek marek w świadomości odbiorcy - mówi Jarosław Bańda

Etykiety Hello Day! są inspirowane amerykańskim farmer’s market

Produkty naszej marki Hello Day!, a są nimi m.in. smoothie oraz batoniki orzechowe, odróżniają się od konkurencji na półce sklepowej. Ich etykiety zawierają kolorową markizę, zainspirowaną amerykańskim farmer’s market i francuskim le marché, przywołującą naturalne skojarzenie tradycyjnego targu spożywczego, oferującego zdrową żywność bezpośrednio od rolników.

Istnieje wiele badań i analiz dotyczących różnych aspektów opakowania i jego wpływu na zachowania konsumenckie. Dostępny wachlarz dotyczy bardzo różnych metod badawczych, od neuromarketingu po pogłębione badania jakościowe, takie jak wywiady bezpośrednie - mówi Jarosław Bańda

