AKO rozwija produkcję lodów gelato na dużą skalę (WIDEO)

Autor: Anna Wrona

Data: 05-03-2023, 18:35

Firma AKO, która od lat proponuje m.in. mieszanki do lodów maszynowych, zajęła się produkcją świeżych gelato. - We współpracy z włoskimi technologami zbudowaliśmy bazę do tego, by móc produkować gelato na dużą skalę zgodnie z włoskimi zasadami - mówi Marcin Królak, specjalista ds. sprzedaży AKO.

AKO rozwija ofertę lodów gelato (WIDEO); fot. AKO