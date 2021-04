Akt oskarżenia przeciw węgierskiemu "czekoladowemu złodziejowi"

Mężczyzna od 22 marca do 10 czerwca zeszłego roku 10 razy okradł sklepy w mieście Dorog niedaleko granicy ze Słowacją, a raz - jeden ze sklepów w Ostrzyhomiu.

Jeden ze sklepów okradł aż siedem razy, powodując szkody na sumę ponad 142 tys. ft (1800 zł).

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Złodziej chował kradzione produkty do spodni, co można zaobserwować na udostępnionych w internecie nagraniach z kamer w sklepach. Zachowały się one w niemal wszystkich okradzionych punktach sprzedaży.

Prokuratura wniosła w akcie oskarżenia o ukaranie "czekoladowego złodzieja" więzieniem i pozbawieniem praw publicznych, a także konfiskatę mienia o wartości 129 tys. ft (ponad 1600 zł) oraz zrekompensowanie szkody trzem podmiotom, które się o to zwróciły.

Produkty spożywcze - sprawdź oferty na gieldarolna.pl.