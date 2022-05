Aktywność na świeżym powietrzu i przekąski Helio

Należy jednak mieć na uwadze, że intensywny ruch, zwłaszcza ten na dworze, sprawia, że organizm potrzebuje większej ilości energii, aby mieć jej zapas na czas trwania tej czynności i dobre samopoczucie po. Właśnie dlatego warto jest zadbać o naturalne i zdrowe przekąski, które korzystnie wpłyną na efektywność wysiłku fizycznego i lepszą regenerację organizmu.

27-05-2022

Przykładem są produkty z linii Helio. Łuskane ziarna słonecznika czy pieczone pestki dyni to wspaniałe źródło roślinnego białka, które przyczynia się do prawidłowej pracy mięśni i utrzymania zdrowych kości.

Figi suszone Helio So Soft, jak również orzechy włoskie i migdały Helio Natura także znajdą swoje zastosowanie jako idealne przekąski treningowe, bowiem obfitują w magnez, czyli składnik mineralny przyczyniający się do zmniejszenia uczucia znużenia i utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Ruch na świeżym powietrzu to jedna z lepszych form dotlenienia organizmu. Dobrze jest pamiętać o żelazie, które pomaga w prawidłowym transporcie tlenu do komórek. Do naturalnych jego źródeł możemy zaliczyć rodzynki sułtańskie Helio Natura.

Z kolei suszony jackfruit Helio Natura oraz daktyle Helio So Soft to produkty charakteryzujące się znaczącą zawartością węglowodanów i błonnika pokarmowego – niezbędnych nam składników pełniących kluczową rolę w regeneracji mięśni, dostarczaniu odpowiedniej ilości „paliwa” w trakcie wysiłku fizycznego i regulowaniu perystaltyki jelitowej przewodu pokarmowego.

Autorką artykułu jest Ewa Białecka - dietetyczka, specjalistka ds. żywienia człowieka, współzałożycielka profilu ”Praktyka dietetyka”.