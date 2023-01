Marka M&M's z portfolio Mars Wrigley poinformowała o nieokreślonej czasowo przerwie od reklam z "gadającymi cukierkami" (spokecandies). To po fali krytyki prawicowych mediów, która rozlała się przy okazji kampanii promującej różnorodność.

O decyzji związanej z wycofaniem animowanych cukierków z reklam M&M's mogła zaważyć ostatnia kampania marki; fot, mat.pras.

Animowane, gadające cukierki w kilku kolorach występują na opakowaniach czekoladowych draży, ale także w ich reklamach produktów.

Maya Rudolph w reklamie M&M's zastąpi animowane cukierki

Ale teraz, tuż przed reklamowym świętem w USA z okazji Super Bowl (12 lutego), animowani brand heros zostali zastąpieni przez aktorkę i komiczkę Mayę Rudolph. Ta decyzja jest spowodowana ostrą krytyką rozpoczętą przez dziennikarzy Fox News i prawicowe media w Stanach Zjednoczonych, jaka spadła na markę po tym, jak w 2022 roku ogłosiła zmiany w swoich ikonicznych animowanych postaciach.

Nowe buty kobiecych cukierków M&M's

W ramach tych zmian w brand heros postawiono na bardziej zróżnicowane osobowości i podkreślenie jak ważne jest wyrażanie siebie.

Przykładowo dwie kobiece postacie M&M nosiły mniej stereotypowo kobiecy strój. Zielonemu M&M'sowi zmieniono kozaczki na obcasie na trampki, Brązowemu skrócono wysokość obcasów, a do grupy dołączył Fioletowy (Purple) o imieniu Wiola, który miał być symbolem różnorodności (wolnej od stereotypów młodej kobiety, po prostu spełniającej swoje marzenia).

Żeńskie cukierki M&M's. Limitowana edycja

Ponadto kilka tygodni temu marka M&M's rozpoczęła sprzedaż limitowanej edycji z symbolizującymi kobiece słodkościami w trzech kolorach - zielonym, brązowym i fioletowym. Dodatkowo zostały odwrócone do góry nogami, aby symbolizować "wsparcie dla kobiet, które wywracają status quo". Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na rzecz organizacji charytatywnych pomagających kobietom.

M&M's - krytyka konserwatystów

To wszystko rozwścieczyło wiele osób o prawicowych poglądach, które twierdziły, że to kolejny przykład „lewactwa”, które poszło za daleko. Wśród osób, które zabrały głos, znaleźli się komentatorzy z Fox News: Tucker Carlson, a także Martha MacCallum.

Carslon, który twierdził, że zmiana butów spowodowała, że Zielony i Brązowy stały się mniej seksowne, dodał także, że M&M’sy promują kulturę "woke" i są elementem "wojny kulturowej" w USA. MacCallum zasugerowała, że zmiana M&M’s "służy Chinom", które "przejmują kopalnie minerałów" w czasie gdy Amerykanie feminizują cukierki.

Reklamy M&M's bez animowanych cukierków

Właściciel marki M&M’s zdecydował się przerwać prokobiecą kampanię reklamową. wydała także oświadczenie, w którym podkreśliła, że animowane spokecandies będą miały przerwę od pojawiania się w reklamach.

W oświadczeniu tłumaczono, że M&M'sy "mają łączyć” ludzi, a nie ich dzielić.

"W ciągu ostatniego roku wprowadzono pewne zmiany w naszych ukochanych bohaterach. Nie byliśmy pewni, czy ktokolwiek to zauważy. I zdecydowanie nie myśleliśmy, że to "rozniesie" internet. Teraz to rozumiemy — nawet buty słodyczy mogą polaryzować… Dlatego zdecydowaliśmy się na nieokreśloną przerwę od naszych animowanych postaci".(...)

Decyzja koncernu spotka się z krytyką klientów, którzy wyrażają rozczarowanie ugięciem się prawicowym mediom i wycofanie się z przekazu promującego różnorodność. Specjaliści do spraw marketingu spekulują jednak, że jest to część przygotowań do premiery reklamy M&M's na tegorocznym Super Bowl. A jak wiadomo w tym czasie wiele marek rusza z nowymi i bardzo kontrowersyjnymi przekazami promocyjnymi.

