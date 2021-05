Anna i Robert Lewandowscy ruszają z nową firmą

Na rynek wchodzi Levann - nowa firma Anny i Roberta Lewandowskich, która konsoliduje ich marki własne.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 24-05-2021, 19:21

Anna i Robert Lewandowscy ruszają z nową firmą, fot. materiały prasowe

24 maja do sprzedaży trafią pierwsze produkty marki Levann, której właścicielami i inwestorami są Anna i Robert Lewandowscy.

Oferta produktów z serii Levann Supplements będzie dostępna m.in.: w sieci Super-Pharm, w sklepie internetowym perfumerii douglas.pl, na empik.com i na foodsbyann.com.

Lewandowscy pod szyldem spółki Levann łączą nie tylko swoje doświadczenia w holistycznym podejściu do zdrowia, ale też dotychczasowe marki własne: Foods by Ann, RL9 i RL9 Coffee. W ofercie firmy Levann znajdą się również witaminy i suplementy diety takie jak: Omega-3 D3 + K2, Witamina D3 i K2, Zestaw witamin i minerałów dla mężczyzn, Zestaw witamin i minerałów dla kobiet, Witamina C Complex, Witamina B Complex, Ashwaganda, czy suplementy wspierające koncentrację i energię.

– Dziś śmiało można powiedzieć, że większość z nas żyje bardzo intensywnie, niejednokrotnie pod wpływem przewlekłego stresu. Nie mamy czasu na relaks, aktywność fizyczną, prawidłowy sen czy przygotowanie optymalnie zbilansowanej diety. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest włączenie właściwych suplementów, czyli produktów wspomagających prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu. Optymalne stosowanie suplementów należy traktować jako cenne uzupełnienie codziennej diety, zmniejszające ryzyko powstania niedoborów żywieniowych. Należy jednak pamiętać, że suplement suplementowi nierówny. W produktach Levann sięgnęliśmy po surowce najwyższej jakości, standaryzowane na zawartość substancji czynnej – mówi Łukasz Sieńczewski, dietetyk i ekspert marki Levann Supplements.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Levann Supplements z naturalnych składników

Cały asortyment produktów Levann Supplements dzięki odpowiednio zbilansowanej zawartości naturalnych składników, zapewnia równowagę psychofizyczną i lepsze, zdrowsze, funkcjonowanie organizmu.

Levann Supplements to produkty, które poprawią koncentrację, zadbają o właściwą regenerację, pomogą osobom zmagającym się z brakiem sił fizycznych, brakiem energii, czy z nawracającą sennością.

– Levann jako właściciel marek RL9 oraz Foods by Ann wprowadzać będzie nowe produkty dla osób dbających o zbilansowane żywienie, w tym również produkty dla dzieci. Niezwykle istotne są dla nas: odpowiedzialność społeczna i kwestie związane z ekologią. Obecnie przygotowujemy nowe wdrożenia produktowe. Nasz asortyment spełnia standardy największych sieci handlowych w Polsce, dlatego już wkrótce naszą ofertę będzie można znaleźć w sklepach: Aldi, Auchan, Carrefour, Empik, Lidl, Polo Market, Rossman, Smyk, Super-Pharm, czy w Żabce – podsumowuje Norbert Sobotka, Chief Commercial Director w Levann Sp. z o.o.

Nazwa Levann powstała od połączenia skrótów Lev i Ann. Głównym celem wspólnej firmy Roberta i Anny Lewandowskich jest tworzenie produktów najwyższej jakości i promowanie zdrowia.

Ceny witamin i suplementów - firmy Levann kształtują się na poziomie 39,99 do 119 zł.