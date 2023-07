Słodycze i przekąski

ARiMR dopłacił do przezimowanych rodzin pszczelich

Autor: PAP

Data: 17-07-2023, 13:50

26,8 mln zł trafiło do blisko 15 tys. pszczelarzy w ramach dofinansowania do przezimowanych rodzin pszczelich – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z uwagi na zainteresowanie dofinansowaniem, pulę środków zwiększono z 60 mln zł do 80 mln zł – dodano.

ARiMR dopłacił do przezimowanych rodzin pszczelich. fot. PTWP