3029 wniosków na kwotę ponad 51 mln zł wpłynęło do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od pszczelarzy. Największym zainteresowaniem cieszył się nabór w ramach interwencji „Wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych” - poinformowała Agencja.

Ponad 3 tys. wniosków od pszczelarzy /fot. PAP

Wsparcie dla pszczelarzy

24 kwietnia br. skończył się nabór wniosków o wsparcie w ramach 3 interwencji pszczelarskich finansowanych z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Do Agencji ramach trzech interwencji dla sektora pszczelarskiego wpłynęło 3029 wniosków o wsparcie na kwotę 51,3 mln zł. O wsparcie mogli się starać pszczelarze zrzeszeni i niezrzeszeni.

Największym zainteresowaniem cieszył się nabór w ramach interwencji "Wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych". Do ARiMR wpłynęło 2821 wniosków na kwotę ponad 27 mln zł. W ramach tej pomocy pszczelarzom, producentom produktów pszczelich i organizacjom pszczelarskim (w imieniu hodowców) przysługiwało prawo ubiegania się o dofinansowanie zakupu nowego sprzętu - refundacja ma obejmować do 60 proc. kosztów netto. Maksymalna wysokość rocznej pomocy przekazanej beneficjentowi może wynieść 100 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli i łącznie nie powinna przekroczyć 15 000 zł.

Walka z warrozą

Z kolei o środki na "Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi" organizacje pszczelarskie, bo tylko one mogły się o taką pomoc ubiegać, złożyły 106 wniosków na kwotę blisko 16 mln zł. Otrzymane pieniądze można będzie wydać na zakup warrozobójczych produktów leczniczych - nie tylko weterynaryjnych, lecz także tych zawierających substancje czynne dopuszczone do stosowania w gospodarstwach ekologicznych. W tym przypadku zwrotowi będzie podlegać do 90 proc. kosztów netto zakupu lekarstw.

O "Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół", także dostępną tylko dla organizacji pszczelarskich, ARiMR przyjęła 102 wnioski na kwotę 8,3 mln zł. Wsparcie to można przeznaczyć na zakup: matek pszczelich z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry; odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pochodzącymi z linii hodowlanych; odkładów lub pakietów pszczelich od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy. Refundacji podlega do 70 proc. kosztów netto, a maksymalna roczna kwota pomocy dla beneficjenta to 10 tys. zł.

