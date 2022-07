Aż 85 proc. lodów sprzedaje się od kwietnia do września

Autor: opr. RW

Data: 06-07-2022, 14:55

Większość Polaków jako miejsce spędzania urlopu wskazuje wybrzeże nad Bałtykiem. Dane sprzedażowe pokazuję, że podczas sezonu najwięcej lodów sprzedawanych jest właśnie nad polskim morzem.

Aż 85 proc. lodów sprzedaje się od kwietnia do września /fot. Shutterstock

Marka Koral zapytała Polaków jakie są ich tegoroczne plany wakacyjne. Ponad 1/5 ankietowanych zmienia swoje wakacyjne postanowienia i zamienia urlop za granicą na urlop w Polsce. Jako główny powód podają wzrost poziomu inflacji. Prawie 90 % Polaków spędzi w naszym kraju przynajmniej część swojego urlopu. Polacy najchętniej wyjadą nad polskie morze, które aż 74% z nich kojarzy się z lodami jedzonymi na plaży.

Ostatnie lata z uwagi na m.in. pandemię, mocno pokrzyżowały plany Polaków, nie mogliśmy planować swoich wakacji z wyprzedzeniem, zostawaliśmy w domach i tęskniliśmy za urlopowymi wyjazdami. Kiedy pandemia nie jest już największym problemem, przyszedł kolejny, jeszcze poważniejszy – trwająca wojna w Ukrainie, rozwijający się kryzys gospodarczy w całej Europie, a w konsekwencji także wzrost naszej rodzimej inflacji. Dlatego również w tym roku plany wakacyjne Polaków musiały ulec zmianie. Marka Koral, polska firma, która na naszym rynku działa już przeszło 40 lat, zapytała Polaków o ich wakacyjne preferencje.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Polacy wakacje spędzą w kraju

Z badania wynika, że ponad 1/5 Polaków1 w tym roku zmieni swoje plany wakacyjne i zostanie w Polsce. Główną przyczyną tych zmian jest wzrost inflacji i rosnące ceny 57% (w tym ceny paliw 34%), a co za tym idzie troska o budżet domowy (50%). Z kolei co czwarty Polak podjął decyzję o spędzeniu wakacji w kraju, ponieważ boi się sytuacji związanej z wojną w Ukrainie.

Te same badania pokazują, że aż 88% Polaków spędzi przynajmniej część swojego urlopu w Polsce. Najpopularniejszą destynacją niezmiennie od lat jest Bałtyk (35%) oraz polskie góry (23%). Co ciekawe dla Polaków zmiana wakacyjnych planów to nie zawsze przykra konieczność. Już pandemia pokazała, że zaczęliśmy doceniać walory naszego kraju i potwierdzają to również najnowsze badania. Polacy doceniają przede wszystkim piękne krajobrazy Polski (40%), a także możliwość spędzenia wakacji w znanych im, ulubionych miejscach, do których lubią powracać (32%). Ważnym aspektem, po trudnych sezonach pandemii, jest również wsparcie dla polskich przedsiębiorców i ich miejsc wypoczynkowych, które deklaruje (18%).

Bałtyk i lody na patyku

Aż 74%, zapytanych o to z jakim wakacyjnym miejscem w Polsce kojarzą im się lody, bez wahania wskazuje Bałtyk i wakacje nad polskim morzem.

- Cieszymy się, że tak wiele osób docenia walory Polski. Jesteśmy polską firmą, dla której tradycja jest bardzo ważna, swoją 40 letnią historię opieramy na tradycyjnych recepturach lodów oraz współpracy z polskimi dostawcami, ale co roku oferujemy, szczególnie młodszym konsumentom, nowości. Dane sprzedażowe pokazują, że podczas sezonu najwięcej lodów sprzedawanych jest właśnie nad polskim morzem – mówi Piotr Gąsiorowski, dyrektor marketingu Koral.

Jak podaje firma Koral w miesiącach od kwietnia do września generowane jest ok 85% całkowitej rocznej sprzedaży lodów. Wzrost sprzedaży lodów w sezonie 2021 w porównaniu do 2020 roku był wygenerowany w miesiącach z wyższą niż w roku ubiegłym temperaturą (maj, czerwiec, lipiec).